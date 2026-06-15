Estrategia CERA lleva jornada de servicios veterinarios gratuitos a familias de La Paz, Edomex

Estrategia CERA

Con objetivo de fortalecer el bienestar animal en el Estado de México, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), llevará al municipio de La Paz una jornada de la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta), con servicios veterinarios gratuitos a la población.

La jornada se llevará a cabo este 16 de junio en la explanada municipal a partir de las 09:00 horas. Las familias podrán acceder a consultas veterinarias, desparasitaciones y esterilizaciones para sus animales de compañía.

Como parte de esta jornada, personal especializado también ofrecerá orientación sobre cuidados preventivos, tenencia responsable y bienestar animal.

La Estrategia CERA, se ha consolidado como una política pública que acerca atención profesional a los municipios mexiquenses, fomenta la esterilización como medida preventiva y fortalece la cultura de respeto hacia los animales.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes que realiza el Gobierno del Estado de México para consolidar a la entidad como la Capital Mundial del Bienestar Animal, al impulsar programas que protegen, atienden y mejoran las condiciones de vida de los animales de compañía.

La Cepanaf invita a las y los habitantes de La Paz y municipios vecinos a participar en esta jornada y sumarse a las acciones que promueven comunidades más responsables, empáticas y comprometidas con el bienestar animal.