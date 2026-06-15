Realizarán jornada de asesoría sobre servicios del IMSS en Huixquilucan

Próximas jornadas de asesoría del IMSS en Huixquilucan

En coordinación con la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobierno municipal de Huixquilucan informó que llevará a cabo una jornada de asesoría para acercar diversos trámites y servicios de seguridad social a la población.

La actividad se realizará el próximo 24 de junio en la explanada municipal, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, donde personal especializado brindará orientación y atención a los asistentes.

Entre los servicios que estarán disponibles se encuentran asesorías sobre pensiones, consultas generales y afiliación al seguro para personas trabajadoras del hogar y trabajadores independientes.

Las autoridades municipales precisaron que, para realizar los trámites correspondientes, los interesados deberán presentar acta de nacimiento certificada, credencial para votar (INE), Clave Única de Registro de Población (CURP) y uno o más números de Seguridad Social.

El gobierno municipal aseguró que esta actividad tiene el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios que ofrece el IMSS y brindar acompañamiento en los distintos procedimientos relacionados con la seguridad social.

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