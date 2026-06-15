VC anuncia festival por el Día del Padre con exhibiciones y actividades culturales





La alcaldía Venustiano Carranza informó que el próximo 21 de junio se llevará a cabo el festival “Grasa y Gasolina”, evento organizado con motivo de la celebración del Día del Padre que reunirá actividades relacionadas con la cultura rockabilly, el automovilismo y el entretenimiento familiar.

El festival se desarrollará a partir de las 12:00 horas en la explanada de la demarcación e incluirá exhibiciones de automóviles y motocicletas antiguas, así como un intento por establecer un récord nacional de baile stroll, un estilo asociado a la cultura rockabilly surgida en la década de 1950.

VC anuncia festival por el Día del Padre con exhibiciones y actividades culturales

El programa contempla la participación de bandas nacionales e internacionales de rockabilly y la presentación de diversos DJs. También se realizará un concurso de pin up, considerado una de las actividades representativas de este tipo de encuentros.

Además de las actividades musicales y culturales, las personas asistentes podrán presenciar funciones de lucha libre, exhibiciones de clubes de motocicletas y vehículos modificados, así como recorrer áreas de venta de alimentos y artículos relacionados con la temática del festival.

La alcaldía señaló que el evento busca ofrecer espacios de convivencia y recreación para las familias, en el marco de las celebraciones por el Día del Padre en la Ciudad de México.