Avanza repavimentación del Camino al Cerrito en Huixquilucan

Repavimentación del Camino al Cerrito en Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, dio a conocer que continúan los trabajos de repavimentación del Camino al Cerrito, ubicado en la localidad de El Cerrito, en la cabecera municipal, con el propósito de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan por esta vialidad.

Contreras recalcó que el avance de la obra forma parte de las acciones emprendidas por la administración local para fortalecer la infraestructura urbana y atender las necesidades de movilidad de la población.

La mandataria municipal subrayó que la rehabilitación de esta vía permitirá ofrecer condiciones más seguras para automovilistas y peatones que utilizan diariamente el Camino al Cerrito.

Romina Contreras explicó que las labores incluyen la colocación de nuevo pavimento en distintos tramos de la vialidad, con lo que se busca mejorar la conectividad en esta zona de la cabecera municipal y facilitar el desplazamiento de los habitantes.

El gobierno municipal reiteró que continuará impulsando obras de infraestructura y mantenimiento en diversas comunidades del municipio para elevar la calidad de vida de la población y contar con vialidades más seguras y funcionales.

La Crónica de Hoy 2026