Capturan a un ayudante de “Los Güeros” que cometieron doble homicidio en Iztapalapa

Detenido Kevin "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Kevin “N”, por un homicidio calificado en contra de un hombre y una adolescente, ocurrido el 23 de agosto de 2024 en la colonia Ejército Constitucionalista, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la investigación, un hombre y una adolescente se encontraban en la vía pública cuando fueron baleados por dos personas que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. A consecuencia de las lesiones, las víctimas perdieron la vida.

A partir del análisis de imágenes de videocámaras del C5, así como de entrevistas,fue identificado Donovan “N” como autor material de los disparos y a Kevin “N” como conductor de la motocicleta utilizada para llegar y huir del lugar. Asimismo, se estableció que ambos formaban parte de un grupo conocido como “Los Güeros”.

Donovan “N” fue aprehendido el 28 de febrero de 2025 en la misma demarcación donde ocurrieron los hechos. El cinco de marzo del mismo año fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en contra de ambas víctimas.

La investigación continuó para localizar al segundo implicado. Kevin “N” se había trasladado al estado de Aguascalientes. A partir de ello, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo localizaron en esa entidad y, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, lo aprehendieron el 11 de junio de 2026.

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.