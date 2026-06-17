Condenan diputados actos de violencia contra Rojo de la Vega; piden a las autoridades que no haya impunidad

Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresiones ante la FGJ

Previo al inicio de la sesión de este día, diputadas locales del PRI y del PAN, pidieron el uso de la palabra para condenar los actos de violencia de los que fue víctima la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, mientras hacía un recorrido nocturno en la Zona Rosa.

En videos difundidos a través de redes sociales, se ve a un grupo de personas encapuchadas, con gorra, cubrebocas, palos y tubos metálicos agrediendo a la alcaldesa y al personal que la acompañaba; en su momento, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que los agresores son comerciantes de Prodiana, organización liderada por la diputada local Diana Sánchez Barrios.

La coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Tania Larios, llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía de la Ciudad de México, actuar con profundo apego a la ley para que no haya impunidad.

“Creo que es muy importante que garanticemos gobernabilidad, paz, tranquilidad y condiciones democráticas en esta ciudad”, comentó la diputada.

Además destacó que en ningún momento se intentó retirar a los comerciantes, sino que sólo era un recorrido nocturno en establecimientos y la alcaldesa recibió agresiones mientras dialogaba con vecinos.

“Al final del día es algo preocupante, que en la Ciudad de México, en una zona concurrida como lo es la Zona Rosa, existan personajes claramente no ciudadanos honorables porque traen gorra, traen tapabocas, están encapuchados cubriendo su identidad... traen palos de más de un metro y armas blancas como está documentado en los videos”, precisó.

La panista Daniela Álvarez se unió a la solicitud de Larios y lamentó que el Gobierno local y la Secretaría de Seguridad se negaron a sumarse al operativo.

“Es lamentable que en el marco jurídico (la alcaldesa) estaba haciendo su trabajo y fue recibida a palos y con tubos, violentada por un grupo de personas que se tiene plenamente identificado”, dijo.

Y añadió que más de 30 servidores públicos, entre ellos policías, fueran violentados, cuyas agresiones dejaron brazos rotos, “y hay gente insensible, gente enferma, gente maliciosa que se atreve a felicitar o a justificar estos actos de vandalismo”, reprochó.

“Podrá darnos risa cuando abuchean a la jefa de Gobierno, pero jamás, jamás, nos dará risa y jamás celebraremos y jamás aplaudiremos que alguien le falte al respeto, que alguien la violente, que alguien le pegue… porque la diferencia de la calidad moral de los diputados de Morena y los diputados del PAN es profundamente abismal”.

Morena acusa a la alcaldesa de irresponsable

En su intervención el vocero de Morena, Paulo García, acusó a la alcaldesa de “irresponsable”, por no coordinarse con las autoridades correspondientes; aprovechó para hacer un llamado a la alcaldía a trabajar de manera coordinada.

“Lo de ayer fue una absoluta irresponsabilidad porque fue un operativo mal hecho... De entrada no hubo ni la más mínima labor, ni oficio de coordinación”, señaló.

Y pidió que no se haga “politiquería”, ni se desvíe la atención del Congreso en nimiedades.

Tras los dichos del legislador, Tania Larios afirmó que no se trata de un tema de una alcaldesa, sino de temas de gobernabilidad, de democracia, de tranquilidad y paz social.

“Se trata de actos que, podemos aseverar, que ya están poniendo como un objetivo dañara la alcaldesa Alessandra Rojo, porque cada que está en ciertas zonas ha ocurrido ya el mismo modus operandi, generar violencia, atacarla cobardemente y ya están las denuncias interpuestas”.

Sánchez Barrios anuncia denunciará

La diputada Diana Sánchez Barrios también se pronunció y dio a conocer que ya se prepara una denuncia por las agresiones que se suscitaron en la Zona Rosa, debido a que la trifulca dejó heridos a muchos comerciantes y policías.

Lo anterior, pese a que las agresiones fueron hechas por las personas comerciantes de la zona.

Este mismo día la alcaldesa de Cuauhtémoc acudió a denunciar ante la Fiscalía General de Justicia las agresiones que recibió ella y su equipo.