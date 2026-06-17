Huixquilucan regalará 270 jersey de la Selección mexicana mediante concurso

Huixquilucan

Sumándose a la fiebre mundialista que alberga el país, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras anunció que se regalarán 270 jerseys de la Selección Mexicana, para que habitantes del municipio puedan portarla y apoyar al equipo.

“¡Ha llegado la hora de apoyar nuevamente a la Selección Mexicana en su partido contra Corea del Sur! Y la mejor manera de hacerlo, es vistiendo la camiseta, por eso regalaremos 270 jerseys de México" expresó la mandataria a través de sus redes sociales.

En la misma publicación agrego los requisitos necesarios que deberán cumplir todos aquellos que quieran participar por una de estas playeras oficiales. Entre estos requisitos, el fundamental es ser habitante del municipio de Huixquilucan, además de incluir una fotografia donde se demuestre que se esta viviendo la fiebre mundialista.

“Ojo: Solo se regalará una playera por persona o usuario y los ganadores serán únicamente aquellos que compartan su foto y datos en esta publicación (no por mensaje directo o inbox) y es requisito indispensable vivir en Huixquilucan” describe la misma publicación.

Las personas interesadas en participar pueden visitar el perfil oficial de Facebook de la mandataria “Romina Contreras” donde podrán hacer valer su participación en los comentarios.

La lista de ganadores será publicada esta misma tarde de miercoles, junto con los requisitos para recogerla.

No dejes pasar esta oportunidad para apoyar a nuestro equipo en su enfrentamiento contra Corea el día de mañana.