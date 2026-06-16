Camión sin frenos provoca 2 accidentes en la Texcoco - Calpulalpan

Accidente Texcoco-Calpulalpan

Autoridades municipales de Texcoco informaron que un camión de carga que se quedó sin frenos provocó dos accidentes en distintos puntos de la carretera Texcoco-Calpulalpan, dejando un saldo de nueve personas lesionadas y cuatro vehículos dañados.

Elementos de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria municipales, en coordinación con personal de Tepetlaoxtoc, atendieron de manera simultánea ambos percances, registrados alrededor de las 11:50 horas.

El primer accidente ocurrió sobre la carretera México-Veracruz, a la altura de la comunidad de San Joaquín Coapango, en el paraje conocido como “La Blanca”, con dirección a Texcoco, donde un camión tipo torton que remolcaba una góndola con material para construcción impactó a un vehículo, dejando seis personas lesionadas.

Tras el choque, la unidad continuó avanzando y, a la altura del Conalep, cruzó el camellón e invadió los carriles contrarios, donde colisionó con otro camión de carga y un automóvil particular. En este segundo incidente resultaron heridas tres personas más.

Ante la emergencia, personal de Protección Civil de Tepetlaoxtoc atendió el percance registrado en San Joaquín Coapango, mientras que elementos de Texcoco se hicieron cargo de las labores en la zona del Conalep.

Las autoridades municipales reportaron que las nueve personas lesionadas presentaron heridas consideradas de tercera prioridad, por lo que ninguna requirió traslado hospitalario.

Asimismo, la Dirección de Protección Civil de Texcoco exhortó a los conductores a revisar las condiciones mecánicas de sus unidades, debido a que las pronunciadas pendientes de esta carretera incrementan el riesgo de perder el control de los vehículos.

La Crónica de Hoy 2026