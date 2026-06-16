CDMX reporta caída de 65% en delitos de alto impacto; homicidios se reducen a la mitad respecto a 2019

La Ciudad de México registró durante los primeros cinco meses de 2026 una disminución de 65 por ciento en los delitos de alto impacto en comparación con el mismo periodo de 2019, además de una reducción de 51 por ciento en las víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con el Informe Mensual de Seguridad presentado este martes por el Gobierno capitalino.

Las cifras dadas a conocer muestran que el promedio diario de delitos de alto impacto pasó de 148 casos diarios en 2019 a menos de 50 en la actualidad. Asimismo, desde el inicio de la actual administración, en septiembre de 2024, la incidencia de estos delitos se redujo 33 por ciento, al pasar de 74 a 49 casos diarios.

En materia de homicidios, el promedio diario acumulado entre enero y mayo se ubicó en poco más de dos carpetas de investigación por día, lo que representa una disminución superior a 50 por ciento respecto a 2019. Además, las víctimas de homicidio doloso descendieron 8.8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Otros delitos también reportaron descensos relevantes. El robo de vehículo con y sin violencia cayó 23 por ciento respecto al año anterior y 64 por ciento frente a 2019.

En el caso específico del robo de vehículo con violencia, la reducción fue de 45 por ciento respecto a 2025 y de 87 por ciento frente a los niveles observados hace siete años. El robo a transeúnte y a pasajeros del transporte público disminuyó 8 por ciento respecto al año pasado y 72 por ciento en comparación con 2019.

CDMX reporta caída de 65% en delitos de alto impacto; homicidios se reducen a la mitad respecto a 2019

Más de 10 mil detenidos y 41 células criminales desarticuladas

Mas autoridades informaron que entre enero y mayo fueron detenidas más de 10 mil 800 personas relacionadas con delitos de alto impacto y se logró la desarticulación de 41 células criminales.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que del 5 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026 fueron detenidas 10 mil 897 personas por delitos de alto impacto. En ese mismo periodo se aseguraron armas, drogas, vehículos y autopartes robadas, además de cumplimentarse cientos de órdenes de aprehensión.

Las acciones de mayohan sido la detención de cuatro personas que transportaban una tonelada de droga oculta en un tractocamión en la alcaldía Álvaro Obregón, así como operativos contra grupos delictivos dedicados al narcomenudeo, la extorsión y el robo de autopartes.

En materia de extorsión, las autoridades reportaron la detención de más de 300 personas desde el inicio de la administración y la capacitación de más de 2 mil integrantes de sectores comerciales dentro del denominado Pacto Contra la Extorsión.

Fiscalía reporta aumento en judicializaciones y sentencias

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que entre enero y mayo de 2026 aumentaron las detenciones y judicializaciones en diversos delitos prioritarios, entre ellos extorsión, homicidio, robo a casa habitación, robo de vehículo y violación.

Destacó que en homicidio se cumplimentaron 301 órdenes de aprehensión, cifra que representa un incremento de 187 por ciento respecto a 2019. En extorsión se ejecutaron 72 órdenes de captura, mientras que en robo de vehículo se alcanzaron 167 órdenes de aprehensión, además de 89 cateos y la recuperación de 2 mil 218 vehículos.

La funcionaria también informó que durante mayo se obtuvieron 540 sentencias, de las cuales 485 fueron condenatorias, equivalente a nueve de cada diez resoluciones emitidas por los tribunales.

Asimismo, destacó que los acuerdos reparatorios crecieron 251 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, con una recuperación económica de 228 millones de pesos para las víctimas.

Seguridad, tecnología y percepción ciudadana

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, atribuyó los resultados a una estrategia basada en ocho ejes que incluyen atención a las causas, fortalecimiento policial, inteligencia y tecnología, coordinación interinstitucional, evaluación territorial, policía de proximidad, territorios de paz y seguridad con perspectiva de género. Entre las acciones destacadas mencionó la operación de casi 120 mil videocámaras en la capital, 36 mil de ellas incorporadas durante la actual administración.

Las autoridades señalaron además que la percepción de inseguridad mostró una mejoría. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI, este indicador pasó de 61 a 57 por ciento entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, acumulando dos trimestres consecutivos de descenso.

El informe fue presentado días después de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 en la capital, evento que, según el gobierno local, se desarrolló con saldo blanco gracias a un operativo especial de seguridad y movilidad.