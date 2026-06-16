Clima CDMX Clima CDMX miércoles 16 de junio: vuelven a activar alerta amarilla por lluvias fuertes en estas alcaldías (Cuartoscuro)

Los habitantes de la CDMX deberán tener el paraguas a la mano este martes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en 11 alcaldías debido al pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de posible granizo durante las próximas horas.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, las precipitaciones podrían registrarse principalmente durante la tarde y la noche, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones al salir de casa y estar atentos a los comunicados oficiales.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla?

La información fue emitida por la SGIRPC, lo que vendría afectando a las siguientes 11 alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Se prevén lluvias con posibilidad de granizo, las condiciones que podrían generar los encharcamientos, reducción de visibilidad al conducir y complicaciones en la movilidad.

Medidas de precaución por lluvias en CDMX

Ante el pronóstico, Protección Civil pidió a la ciudadanía evitar tirar basura en la vía pública, ya que esto puede obstruir coladeras y aumentar el riesgo de inundaciones.

Se recomienda retirar objetos que puedan caer de azoteas, así como mantenerse alejado de árboles, espectaculares y estructuras que puedan verse afectadas por las condiciones pluviales.

Para quienes se desplazan en automóvil, las autoridades sugieren conducir con precaución; deben reducir la velocidad y mantener una distancia entre los vehículos debido al pavimento resbaladizo por la lluvia.

Temporada de lluvias continúa en la CDMX

Las lluvias han sido constantes en la Ciudad de México durante las últimas semanas como parte de la temporada que afecta al centro del país.

Por ello, las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a los servicios correspondientes.