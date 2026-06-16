Metrobús CDMX: Estas líneas extenderán su horario este miércoles 17 de junio hasta la madrugada por el Mundial

Mundial 2026 ¡El Metrobús extenderá su horario en partidos! (cuartoscuro)

¡El Metrobús extenderá su horario para todos los que se dirijan al Estadio Banorte el día de mañana! Te explicamos cómo funcionará el servicio.

¿Qué líneas de Metrobús extenderán su servicio?

A raíz del segundo partido que se jugará en el icónico Estadio Ciudad de México, el Metrobús de la Ciudad de México ha comunicado en sus redes la decisión de extender su servicio para dar a los fanáticos mayor oportunidad de regresar a sus alojamientos.

Previo al Mundial, se discutió la posibilidad de ampliar los horarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC), particularmente del metro, hasta las 2:00 horas de la madrugada. Esto con la intención de dar a los fanáticos, tanto visitantes como residentes de la ciudad, una opción de transporte segura para moverse durante esta temporada mundialista. La idea fue rechazada por el Sindicato del Metro, que argumentó esto afectaría de manera considerable los arreglos que se lleva a cabo durante las horas de cierre.

Sin embargo, la idea no fue descartada del todo, ya que el servicio de Metrobús, a través de sus redes, anunció que permanecerá abierto hasta la 1:00 de la madrugada, cuando por lo general concluye su operación a las 00:00 horas. Las rutas que proveerán apoyo tardío para todos lo aficionados del futbol serán las líneas 1 y 5, relativamente cercanas al recinto deportivo. La rutas que recorren ambas líneas son las siguientes:

Línea 1 | Indios Verdes - El Caminero: Viaja hacia ambos lados de norte a sur por toda la Avenida Insurgentes, pasando por diversos puntos clave como la estación de trenes Buenavista, Reforma, las Colonias Roma y Condesa y Ciudad Universitaria.

Línea 5 | Río de los Remedios - Preparatoria 1: También va de norte a sur, hace buena parte de su recorrido en la Avenida Francisco del Paso y Troncoso y conecta con puntos clave como el Metro Cocuya (que lleva al Centro) y la central de autobuses Tapo.

La pasión futbolera se pasea por la ciudad y en Metrobús.



En apoyo a quienes se desplazan al Estadio Ciudad de México, mañana miércoles 17 de junio, el servicio en las líneas 1 y 5 se extiende hasta la 1:00 a.m. 🌙🚌🏟️ pic.twitter.com/pnfc1CQfNC — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 16, 2026

¿Cuándo se extenderá servicio de líneas de Metrobus?

El cambio se llevará a cabo este miércoles 17 de junio, debido a que el próximo partido entre Colombia y Uzbekistán se jugará a las 20:00 horas y se espera acabe alrededor de las 22:00 horas, por lo que los fanáticos de ambos equipos tendrán tres horas para salir con calma del estadio y tomar el sistema de transporte.

Se desconoce hasta el momento si este cambio en el horario del Metrobús se repetirá para los otros 3 partidos que faltan por disputarse en el Coloso de Santa Úrsula.

Los usuarios del sistema también deben recordar que existen otras opciones de movilidad nocturna, como el servicio RTP. El llamado Nochebús, que tiene un costo de 7 pesos, opera todos los días del año desde la medianoche hasta las 5:00 horas. La rutas son las siguientes:

11A : Aragón - Metro Chapultepec.

: Aragón - Metro Chapultepec. 47A : Alameda Oriente - Xochimilco/Bosque de Nativitas

: Alameda Oriente - Xochimilco/Bosque de Nativitas 57C : Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917

: Cuatro Caminos - Metro Constitución de 1917 76A : Centro Comercial Santa Fe - La Villa/Cantera.

: Centro Comercial Santa Fe - La Villa/Cantera. 115 : Jesús del Monte (Cuajimalpa) - Metro Chapultepec

: Jesús del Monte (Cuajimalpa) - Metro Chapultepec 200: Circuito Bicentenario

También disponible toda la noche está el Trolebus línea 1, que lleva desde la Central del Norte a la Central del Sur (Tasqueña) de autobuses.