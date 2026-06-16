Realizan entrega de tarjetas Bienestar para adultos mayores y beneficiarias de “Mujeres Bienestar” en Naucalpan

Tarjeta Bienestar

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, informó que la Secretaría del Bienestar está realizando la entrega de tarjetas Bienestar para personas adultas mayores y beneficiarias del programa “Mujeres Bienestar”.

Montoya reveló que la distribución de los apoyos se estarán realizando del 15 al 17 y los días 20 y 21 de junio en el Foro Felipe Villanueva, ubicado en el Parque Naucalli, mientras que el 18 y 19 de junio la entrega tendrá lugar en las instalaciones del CEFE Naucalli. Las jornadas se desarrollarán en un horario de 9:00 a 16:00 horas, a fin de facilitar el acceso de las y los beneficiarios a los recursos otorgados por el gobierno federal.

Las autoridades municipales exhortaron a las personas convocadas a acudir con una identificación oficial vigente, tanto en original como en copia, para completar el trámite correspondiente.

Isaac Montoya aseguró que la entrega de las tarjetas Bienestar forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Bienestar para garantizar que los apoyos sociales lleguen de manera directa a las personas adultas mayores y a las mujeres incorporadas al programa, fortaleciendo así la atención a los sectores prioritarios de la población.

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