Diputada urge a FGJCDMX aclarar feminicidio en comité del PRD en Cuajimalpa

Nora Arias en el Congreso CDMX

La coordinadora del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Nora Arias, urgió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), aclarar el feminicidio cometido en el Comité del PRD en Cuajimalpa.

“La impunidad no puede seguir cobrando vidas”, advirtió al detallar que a casi un año del feminicidio, los familiares de la mujer están a la espera de justicia.

Lamentó que cuando la justicia llega tarde, también se convierte en una forma de violencia, donde la indiferencia y complicidad de los servidores públicos no pueden ni deben normalizarse.

Por ello, reiteró su exigencia del esclarecimiento inmediato del femicidio sucedido en octubre de 2025, y a las autoridades les demandó asumir con seriedad su obligación de proteger a las mujeres, prevenir la violencia y garantizar el acceso a la justicia.

Arias Contreras, refirió que lo más grave de este caso, es que existieron antecedentes, denuncias y elementos puestos del conocimiento de diversas autoridades, incluidas las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La dirigente del PRD, sostuvo que los servidores públicos no pueden ni deben “normalizar la indiferencia y complicidad” de los hechos de violencia contra las mujeres, porque “la omisión también genera responsabilidades”.

“Cuando las instituciones callan e ignoran, los servidores públicos fallan para lo que fueron designados: en su deber de proteger y hacer justicia”, aseguró la también delegada en Gustavo A. Madero. Y afirmó que el deber del servidor público, no sólo es en el discurso.

La diputada declaró lo anterior tras el femicidio cometido en contra de una asambleísta del PRD en Oaxaca, el viernes pasado; que se suma al ocurrido en octubre de 2025, en el Comité del PRD en Cuajimalpa, Ciudad de México, del cual la Fiscalía de Justicia, no ha entregado resultados.

“Exigimos a las fiscalías de Oaxaca y de la Ciudad de México, el esclarecimiento inmediato de ambos casos feminicidios, y a todas las autoridades, asumir con seriedad su obligación de proteger a las mujeres, prevenir la violencia y garantizar el acceso a la justicia”, expresó.