Estudiantes de Edomex obtienen patente de bicicleta plegable

Patente de la bicicleta plegable

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que un grupo de estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP), diseñaron una bicicleta plegable que ahorra espacio y se convierte en la estructura de un carrito de carga, al colocarle encima un contenedor o mochila provista de tirantes.

Hernández Espejel resaltó que dicho logro académico es resultado del apoyo que el gobierno estatal brinda a las y los universitarios que se dedican a la investigación aplicada y la innovación tecnológica en beneficio de la comunidad.

El titular de la SECTI explicó que el diseño de la bicicleta comprende un mecanismo de plegado que consta de barras telescópicas y seguros de leva en el marco, manubrio y asiento, así como un dispositivo de acople rápido que permite modificar la posición de la rueda trasera y asegurarla durante su uso.

El prototipo fue diseñado por Alexis Eduardo Garcés González y Alessandro Cazares González de la carrera de Ingeniería Civil; Viviana Polo Garduño y Luis Irisson Hernández Rosales de Ingeniería en Informática, e Itzel Sánchez González de Ingeniería en Energías Renovables, quienes fueron asesorados por los maestros Jesús Alberto García Rojas y Adán Jiménez Montoya.

La Crónica de Hoy 2026