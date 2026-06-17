Apoyo al Desempleo para el Bienestar: requisitos y cómo registrarse a la convocatoria para recibir 9 mil pesos

Convocatoria Apoyo del Desempleo para el Bienestar Foto: La Crónica

Sea cual sea la situación, quedarte sin empleo o no encontrarlo, son situaciones que merman la calidad de vida de cualquier persona, pues el desempleo suele traer consigo preocupaciones relacionadas con el pago de la renta, los servicios básicos, la alimentación y la búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

Ante este posible panorama, el Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría del Trabajo, lanza la convocatoria al programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar.

Dicho apoyo económico ofrece 9 mil pesos dirigido a personas desempleadas de entre 18 y 64 años de edad. Por ello, en esta nota te decimos todo lo que necesitas saber sobre esta iniciativa y cómo inscribirte.

¿En qué consiste el apoyo de 9 mil pesos para personas desempleadas?

El programa contempla la entrega de un apoyo económico de hasta 9 mil pesos para personas de entre 18 y 64 años que actualmente se encuentran desempleadas y que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por las autoridades correspondientes.

La finalidad del programa es brindar un ingreso temporal a quienes han perdido su empleo y enfrentan dificultades económicas mientras logran reincorporarse al mercado laboral.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

De acuerdo con la convocatoria difundida por las autoridades, el programa está dirigido a personas que:

Tengan entre 18 y 64 años de edad.

Se encuentren actualmente desempleadas.

Acrediten su residencia en el Estado de México.

Cumplan con los requisitos documentales establecidos en la convocatoria vigente.

No reciban otro apoyo económico incompatible con este programa.

Las autoridades señalan que los apoyos sociales se entregan de manera directa y gratuita, por lo que ningún gestor o intermediario está autorizado para solicitar dinero a cambio de realizar el trámite. La Secretaría de Bienestar recuerda que todos los registros de programas sociales deben efectuarse mediante canales oficiales.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

Aunque los documentos pueden variar dependiendo de la convocatoria específica, generalmente se solicita:

Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización .

. Tener entre 18 a 64 años de edad y residir en el Estado de México .

. Presentar condición de desempleo por causas o situaciones ajenas a su voluntad en los últimos 18 meses .

. Entregar acta de nacimiento e identificación oficial vigente o presentar constancia de identidad con fotografía con vigencia no mayor a 30 días .

. Llevar la Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o biométrica y un comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 6 meses .

. Acreditar el desempleo en los últimos 18 meses mediante una constancia laboral y entregar una carta bajo protesta de decir verdad .

. Llenar adecuadamente el Formato Único de Bienestar (FUB) .

. Las personas repatriadas deberán acreditar dicha condición mediante documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Migración.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente cada convocatoria y verificar la documentación solicitada antes de iniciar el proceso de inscripción.

¿Cuáles son las fechas de registro al programa?

El proceso de registro en línea estará disponible del 22 de junio al 5 de julio de 2026 y podrá realizarse en cualquier momento del día a través del sitio oficial de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Para completar la solicitud, los interesados deberán ingresar a la plataforma, llenar el Formato Único de Bienestar (FUB) y cargar la documentación requerida en archivos digitales, asegurándose de que estén en formato PDF y sean completamente legibles.

¿Habrá registros presenciales en módulos para el programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar?

La respuesta es: sí. Dichos módulos estarán ubicados en las siguientes direcciones:

Atlacomulco: Calle Ingeniero Luis Galindo Ruíz número 312 (CROSA), colonia Isidro Fabela, código postal 50450.

Ecatepec: Calle Nicolás Bravo sin número (atrás del centro cívico), colonia La Mora, código postal 55030.

Ixtapaluca: Calle Municipio Libre número 1 (a un costado del auditorio municipal), colonia Centro, código postal 56530.

La Paz: Plaza Tepozán, local número 3, PA-C 13, segundo nivel, colonia Floresta, código postal 56420.

Naucalpan: Avenida Juárez número 39, edificio B, primer piso (anexo al ayuntamiento), colonia El Mirador, código postal 53050.

Nezahualcóyotl: Avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 100, letra Q, colonia Metropolitana, segunda sección, código postal 57740.

San Mateo Atenco: Calle Hidalgo sin número, Barrio de San Nicolás, código postal 52104.

Tejupilco: Calle Santa Cecilia número 40 (ex bodega IMPECSA), colonia México 68, código postal 51400.

Tlalnepantla: Avenida Hidalgo número 132, colonia La Romana (a un lado de Plaza Milenium), código postal 54030.

Toluca: Calle Josefa Ortiz de Domínguez número 216 (esquina con Independencia), colonia Santa Clara, código postal 50090.

¿Cuándo y cómo saber si fuiste aceptado en el programa?

Con la finalidad de transparentar los resultados y evitar cualquier tipo de fraude o engaño, los resultados oficiales podrán consultarse a partir de agosto en la página web oficial de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México: https://strabajo.edomex.gob.mx.