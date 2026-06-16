Exigen activistas que lomitos franciscanos regresen al albergue

Rescate animal El Refugio Franciscano fue presentado como víctima de despojo o como un lugar de maltrato (Cuartoscuro)

Un grupo de activistas, defensores de los animales del Refugio Franciscano, protestaron sobre Paseo de la Reforma sin afectar la circulación, para exigir que los perros y gatos, que fueron asegurados el 7 de enero en un operativo, sean devueltos al albergue.

Lo anterior, luego de que se les prometió (a mediados de abril, en una mesa de trabajo el Gobierno capitalino y representantes de la Fundación Haghenbeck) que los más de 800 perros regresarían a las instalaciones de Cuajimalpa y ahí serían dados en adopción.

De acuerdo con los representantes del refugio, no existe ningún impedimento legal, técnico o administrativo para concretar el regreso de los ejemplares

Al respecto, el Gobierno capitalino informó recientemente que las mesas de diálogo con el patronato del Refugio Franciscano continúan activas, y que como resultado de los acuerdos alcanzados en esa fecha se determinó avanzar hacia un acuerdo definitivo que garantice las mejores condiciones de albergue para los animales.

Asimismo, se acordó retomar el proceso de adopción de manera conjunta con la organización y mantener visitas periódicas a los espacios de resguardo temporal.

Tras lo prometido en abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dictó una suspensión provisional (en mayo) para impedir que los animales regresaran a su hogar.

De acuerdo con la Suspensión 366/2026, se impide jurídicamente que los perros y gatos del Refugio Franciscano regresen a quienes han sido señalados como responsables de maltrato y crueldad animal.

“Se concede la suspensión provisional a la parte quejosa para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que la autoridad ministerial se abstenga de ejecutar la entrega material de los animales asegurados a quienes la parte quejosa adujo son los probables responsables del delito de maltrato y crueldad animal”, asegura la resolución.