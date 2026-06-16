Impulsan proyecto de “El Caracol” para el rescate del agua en Ecatepec

"El Caracol", Ecatepec

Con la creación del humedal “El Caracol”, el gobierno municipal de Ecatepec contempla el rescate de 800 hectáreas de esta Área Natural Protegida (ANP) y que beneficiará a 10 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ya que propiciará la recarga de mantos freáticos y mejorará la calidad del aire.

La alcaldesa municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que el gobierno de San Salvador Atenco e instancias estatales y federales, están involucrados en el proyecto, mismo que inició en enero de este año y hasta el momento suman 123.8 hectáreas inundadas.

“El Caracol va a ser el parque ecológico más grande de la Zona Metropolitana del Valle de México. Va a ser un centro de esparcimiento familiar, un pulmón verde, un centro de mil aves migratorias. Y va a ser el orgullo de Ecatepec”, afirmó Cisneros Coss.

Acto seguido, la mandataria municipal aseguró que la flora y fauna está volviendo al ANP. “Están regresando especies. Ya vemos garzas, patos, águilas, flora endémica que creíamos perdida. Este lugar vuelve a ser un oasis para las aves migratorias. Se ven miles y miles de pájaros”, confirmó Cisneros Coss.

Cisneros explicó que el objetivo del proyecto es crear un humedal en la zona de El Caracol, ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Las Américas y que formó parte de la antigua empresa Sosa Texcoco, el cual captará agua pluvial y residual, que por procesos naturales será depurada, lo que alimentará los mantos freáticos, además de que el sitio se convertirá en un oasis para diversas especies animales y vegetales, sobre todo de aves, y generará oxígeno.

“Son 800 hectáreas que vamos a recuperar. 550 hectáreas inundables y 250 hectáreas para áreas recreativas. Ya tenemos 123.8 hectáreas inundadas, 2.5 kilómetros de bordos construidos, 10 bordos radiales completos y tres más al 90 por ciento. Este proyecto es más que un parque, es un vaso regulador hídrico que va a recargar los mantos freáticos y va a tratar aguas combinadas. Va a regular grandes avenidas y va a estabilizar suelos”, mencionó la funcionaria municipal.

Azucena Cisneros adelantó que, una vez terminado, tendrá beneficios regionales: 200 mil habitantes de colonias aledañas van a ser beneficiados directamente; otros dos millones de cuatro municipios, con la recuperación de cuerpos de agua, y 10 millones más del Valle de México, por el mejoramiento ambiental. “Eso significa menos socavones, menos escasez, más vida para toda la región”, puntualizó.

Por otra parte, la asesora técnica del gobierno municipal, Letizia Silva Ontiveros, detalló que en “El Caracol” se instalará un ecosistema léntico (cuerpo de agua cerrado y estable, sin corriente continua), lo que generará un proceso natural de depuración del agua y que propicia la creación de oxígeno, de manera completamente ecológica.

Silva Ontiveros finalizó que, al producir oxígeno se mejora la calidad del aire, además de que el humedal se convierte en un regulador climático natural de todo el Valle de México.

La Crónica de Hoy 2026