Kitty Fest 2026 en CDMX: fechas y ubicación del Mega bazar temático

Kitty Fest Descubre cuándo y dónde será la nueva edición del evento. (cuartoscuro)

¡El Kitty Fest regresa a la Ciudad de México! Descubre cuándo, dónde y cómo asistir al evento perfecto para fanáticos kawaii de la franquicia Sanrio.

¿Qué es el Kitty Fest?

Desde el Hello Kitty Café que se encuentra en Plaza Carso hasta el recientemente cerrado Hello Kitty Chateau en San Ángel, la presencia del ícono japonés nacido en 1974 en la ciudad es indiscutible. El Kitty Fest surgió en 2022 como una oportunidad para que los aficionados de los personajes pertenecientes a la compañía japonesa Sanrio convivan y compartan su amor por la marca. Desde entonces, ha tenido varias ediciones en distintos puntos de la Ciudad de México.

Ediciones pasadas del Kitty Fest han contado con concursos de disfraces, rifas de productos e incluso bodas con temática de Hello Kitty. Y, por supuesto, el evento se caracteriza por el bazar enorme de productos e incluso alimentos y bebidas temáticos. En esta edición podemos esperar ver más de lo mismo.

¿Cuándo será el Kitty Fest?

Este año, ya se llevó a cabo un bazar en el marco del Día de las Madres el 2 y 3 de mayo. El evento regresará para a tiempo para celebrar el verano los días 1 y 2 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

¿Dónde será el Kitty Fest en CDMX?

El bazar se llevará a cabo en Parque San Lorenzo, ubicado sobre las calles San Lorenzo, Manzanas, Magnolias y Fresas de la Colonia Del Valle Centro en la alcaldía Benito Juárez.

El evento es de entrada gratuita. Para llegar, las opciones más cercanas de transporte público son la estación de Metro Insurgentes Sur de la Línea 12 o la estación Félix Cuevas de la Línea 1 de Metrobus.