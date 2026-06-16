Home Office y suspensión de clases junio 2026 Miércoles de media jornada presencial y el resto en Home Office en CDMX: ¿Para quién aplica? (Cuartoscuro)

A través de un decreto presidencial emitido este martes, Claudia Sheinbaum ordenó a las dependencias de la Administración Pública Federal aplicar modalidades de home office en la CDMX y la zona metropolitana de Guadalajara durante las tres fechas clave del Mundial 2026.

La presidenta explicó que la decisión busca disminuir la carga vehicular y facilitar la movilidad en las zonas donde se prevé una aglomeración de aficionados y turistas relacionada al evento.

¿CDMX aplicará suspensión de clases y home office por el Mundial 2026?

De acuerdo con el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, estas son las fechas por las cuales en CDMX se suspenderán clases y se implementarán las actividades en home office:

El miércoles 17 de junio en la Ciudad de México, la jornada laboral presencial concluirá a las 3:00 p. m., por lo que el resto del turno se desarrollará a distancia. Cabe recordar que ese mismo día está programado el encuentro entre Uzbekistán y Colombia en el Estadio Ciudad de México.

Para el 24 de junio, la medida será total: las labores de oficina se trasladarán por completo a la modalidad de home office. Esto coincidirá con el esperado encuentro entre México y Chequia, el cual se jugará en el Estadio Ciudad de México.

La zona metropolitana de Guadalajara también contará con home office y suspensión de clases

Por otro lado, el 18 de junio en Jalisco, Guadalajara, día en el que se enfrentará México contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, los trabajadores deberán realizar sus actividades a distancia con el home office implementado.

Cabe mencionar que las clases también estarán suspendidas ese día.

¿Quiénes quedan fuera de estas medidas?

Las disposiciones de home office y suspensión no aplicarán para el personal del Estado cuyas funciones exijan presencia física obligatoria. Quedan exentos:

Servicios de emergencia (salud, protección civil y seguridad ciudadana).

(salud, protección civil y seguridad ciudadana). Operación de aduanas .

. Servicios estratégicos (energía, agua, telecomunicaciones y transporte público).

La intención es que una parte de los trabajadores realice sus actividades desde casa para reducir la cantidad de personas que se trasladan por las principales vialidades y sistemas de transporte durante las jornadas en la temporada mundialista.