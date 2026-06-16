“ReciclaON” recibe más de una tonelada de basura electrónica en Edomex

ReciclaON en Apaxco, Edomex

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), recibió cerca de una tonelada de residuos electrónicos recolectados por autoridades municipales de Apaxco. Afirmaron que esta acción tiene el objetivo de promover el reciclaje responsable y prevenir la contaminación de los recursos hídricos.

La CAEM indicó que los equipos en desuso, entre ellos, equipos de cómputo, impresoras y televisiones, serán canalizados para su disposición adecuada, para evitar que componentes potencialmente contaminantes lleguen a ríos, lagos, canales o al suelo.

A esta entrega asistieron Alejandro Ruiz Martínez, presidente municipal de Apaxco, así como personal de la Dirección General de Coordinación con organismos operadores de la CAEM, quienes recalcaron la importancia de sumar esfuerzos entre autoridades y ciudadanía para reducir la generación de contaminación.

Sumado a esto, la CAEM resaltó que, como parte de ReciclaON, se cuenta con puntos permanentes de recolección en toda la entidad; las sedes y los materiales que la ciudadanía puede llevar están disponibles en:https://caem.edomex.gob.mx/puntos-recoleccion.

Finalmente, la dependencia estatal detalló que la basura electrónica representa uno de los residuos de mayor crecimiento a nivel mundial debido al constante reemplazo de dispositivos tecnológicos. Añadió que, cuando estos aparatos son abandonados en espacios públicos o cuerpos de agua, pueden liberar sustancias que afectan el equilibrio ambiental y ponen en riesgo la salud de los ecosistemas.

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