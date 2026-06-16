Rescatan con vida a dos personas intoxicadas al interior de una cisterna en Texcoco

Dos personas resultaron intoxicadas en una cisterna de Texcoco

Elementos de la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria de Texcoco rescataron con vida a dos hombres que quedaron inconscientes mientras realizaban trabajos de pintura al interior de una cisterna ubicada en el centro del municipio.

La emergencia fue reportada al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), desde donde se solicitó el apoyo para atender a dos personas que se encontraban atrapadas en el depósito de agua tras inhalar gases tóxicos generados durante las labores.

De manera inmediata, personal de bomberos equipado con sistemas de respiración autónoma se trasladó al inmueble localizado en la calle Fray Pedro de Gante, en el centro del municipio, para llevar a cabo las maniobras de rescate.

La primera persona auxiliada fue un hombre de 66 años de edad, quien se encontraba consciente pero desorientado. Tras ser estabilizado por paramédicos, fue trasladado al Hospital General de Zona No. 197 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Posteriormente, los rescatistas extrajeron a un hombre de 79 años que permanecía inconsciente, aunque con signos vitales, por lo que también fue canalizado al mismo nosocomio para recibir atención médica especializada.

Las autoridades municipales destacaron que los cuerpos de emergencia cuentan con el equipo y material necesario para atender este tipo de incidentes; sin embargo, hicieron un llamado a la población a extremar precauciones al utilizar solventes o sustancias que generen gases en espacios cerrados.

Personal de Protección Civil recomendó emplear equipo especializado para evitar la inhalación de vapores tóxicos y recordó a la ciudadanía que cualquier emergencia puede reportarse a través del C4 o mediante la aplicación AlerTex.

“Es mejor prevenir que atender una emergencia”, señalaron las autoridades municipales.

La Crónica de Hoy 2026