SEP suspende clases del turno vespertino este 17 de junio: ¿Para qué estudiantes aplica esta medida? (Cuartoscuro)

Durante está jornada mundialista, que se llevarán a cabo en la Ciudad de México (CDMX), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se suspenden actividades y clases en la capital por el partido de que se disputará a las 20:00 horas, en el Estadio Ciudad de México.

Este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se determinó un esquema de trabajo híbrido en el sector público y privado que así lo permita.

¿Qué día se cancelan clases en CDMX por el Mundial 2026?

También las labores escolares de los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) quedarán suspendidas el día 17 de junio, en la capital del país.

El gobierno federal cancela clases en horario vespertino

En la resolución se estableció que estas medidas se aplicarán en las escuelas a nivel local que cuenten con turno vespertino; para los trabajadores, se informó que la jornada laboral presencial dará por concluida a las 15:00 horas, en labores administrativas no esenciales.

En el caso de los trabajadores los empleadores deberán proporcionar los medios para continuar sus funciones de manera remota y concluir la jornada.

¿Las escuelas privadas también suspenden clases el 17 de junio?

Con motivo del #Mundial2026, se publicó en el @DOF_SEGOB el Decreto firmado por la Presidenta @Claudiashein para implementar esquemas de teletrabajo en la Administración Pública Federal (APF) y en el sector privado, así como la suspensión de actividades escolares en ciertas… — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) June 16, 2026

A través de sus redes sociales la Consejera Jurídica del gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján, comunicó que esta suspensión de actividades también aplicará en escuelas privadas dependientes de la SEP.