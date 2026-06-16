Transportistas bloquean Periférico Norte tras sufrir supuestas extorsiones

Periférico Norte (Israel Lorenzana)

Largas filas de vehículos afectaron la movilidad del Periférico Norte en Naucalpan, Estado de México debido a bloqueos realizados por choferes del transporte público de la ruta SAM quienes denuncian ser víctimas de supuestas extorsiones por parte del crimen organizado.

Los manifestantes exigen una solución por parte de las autoridades estatales provocando caos vial al estacionar decenas de caiones ocupando varios carriles de la carretera.

De acuerdo con el C5 del Estado de México, el tráfico por el bloqueo llego hasta los 4.5 kilómetros de filas de automoviles, por lo que recomendaron utilizar vías alternas.

Los afectados advirtieron que si no se ofrece una solución a su demanda, se movilizarán rumbo a la Ciudad de México bloqueando todos los carriles de Periférico.