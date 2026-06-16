Vinculan a proceso a 4 “Patos”, vinculados a “Los Bubus”, narcomenudistas en Iztapalapa

Detenidos "Los Patos". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Ehtan “N”, Elvira “N”, Iván “N” y Jaqueline “N”, integrantes de “Los Patos”, célula vinculada al grupo delictivo “Los Bubus” y relacionada con narcomenudeo y robo con violencia en la alcaldía Iztapalapa.

La investigación se inició a partir de una denuncia ciudadana mediante la cual se reportó la venta de narcóticos en un inmueble ubicado en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón, alcaldía Iztapalapa.

Posteriormente, se obtuvo una orden de cateo que fue ejecutada el 11 de junio por agentes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Guardia Nacional.

Durante la diligencia, fueron detenidos Ehtan “N”, Elvira “N”, Iván “N” y Jaqueline “N” y se aseguraron 139 envoltorios con narcóticos, una bolsa con metanfetamina a granel y dos teléfonos celulares.

En la audiencia celebrada el 13 de junio, la Fiscalía presentó dictámenes periciales y otros datos de prueba obtenidos durante la investigación, con los cuales la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los cuatro imputados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Ehtan “N” y Elvira “N” enfrentarán proceso penal por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, por lo que el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria

En el caso de Iván “N” y Jaqueline “N”, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico, luego de que en la audiencia se expusiera que ambos tenían una cantidad de narcóticos superior a los 700 gramos. Al tratarse de un delito del ámbito federal, la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con las actuaciones correspondientes.