Metrópoli

Operadores del transporte público mantienen afectaciones en el Estado de México a la altura de Parque Naucalli

¿Ya abrieron Periférico Norte? Reporte al momento del bloqueo de transportistas en Naucalpan

Por Ariadna Ramon
¿Ya abrieron Periférico Norte? Reporte al momento del bloqueo de transportistas en Naucalpan

Transportistas del Estado de México mantienen la afectación parcial en Periférico Norte, a la altura del Municipio de Naucalpan de Juárez en dirección a la Ciudad de México (CDMX) .

De acuerdo con los primeros informes, los inconformes colocaron sus unidades de trabajo sobre la vialidad para impedir el acceso a los automovilistas, alrededor de las 15:00 horas.

Continúa activo el bloqueo en Periférico Norte

A pesar de que a través de sus cuentas oficiales, la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México A.C. anunció que ya se había alcanzado un acuerdo entre el Gobierno Municipal y los transportistas, pero algunos inconformes se dieron cita en uno de los puntos establecidos y llevaron a cabo el corte a las vías de comunicación.

Este cierre provocó importantes afectaciones de tránsito en una de las vialidades principales que da acceso a la CDMX en dirección a Cuatro Caminos. Según algunos reportes en redes sociales, el corte permanece en la zona de las Torres de Satélite.

La Unión de Transportistas y Comerciantes se deslinda de los recientes bloqueos.

Hasta el momento se desconoce si los implicados en este corte vial sean parte de Ducks México o Yaqui Alfa, pues horas antes se deslindaron de “cualquier acción, manifestación, bloqueo, altercado o situación que pudiera derivarse de dicho movimiento”. Estas declaraciones fueron emitidas a través de sus plataformas digitales.

Asimismo, expresaron la apertura de las autoridades del municipio mexiquense para escuchar, dialogar y atender de manera directa sus inquietudes.

¿Qué exigen los comerciantes y transportistas del Estado de México?

El principal motivo de la movilización fue para exigir a las autoridades del Estado una respuesta ante los diversos casos de violencia y corrupción que sufren los comerciantes y transportistas.

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