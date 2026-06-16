¿Ya abrieron Periférico Norte? Reporte al momento del bloqueo de transportistas en Naucalpan

Transportistas del Estado de México mantienen la afectación parcial en Periférico Norte, a la altura del Municipio de Naucalpan de Juárez en dirección a la Ciudad de México (CDMX) .

De acuerdo con los primeros informes, los inconformes colocaron sus unidades de trabajo sobre la vialidad para impedir el acceso a los automovilistas, alrededor de las 15:00 horas.

Continúa activo el bloqueo en Periférico Norte

A pesar de que a través de sus cuentas oficiales, la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México A.C. anunció que ya se había alcanzado un acuerdo entre el Gobierno Municipal y los transportistas, pero algunos inconformes se dieron cita en uno de los puntos establecidos y llevaron a cabo el corte a las vías de comunicación.

Este cierre provocó importantes afectaciones de tránsito en una de las vialidades principales que da acceso a la CDMX en dirección a Cuatro Caminos. Según algunos reportes en redes sociales, el corte permanece en la zona de las Torres de Satélite.

La Unión de Transportistas y Comerciantes se deslinda de los recientes bloqueos.

Hasta el momento se desconoce si los implicados en este corte vial sean parte de Ducks México o Yaqui Alfa, pues horas antes se deslindaron de “cualquier acción, manifestación, bloqueo, altercado o situación que pudiera derivarse de dicho movimiento”. Estas declaraciones fueron emitidas a través de sus plataformas digitales.

Asimismo, expresaron la apertura de las autoridades del municipio mexiquense para escuchar, dialogar y atender de manera directa sus inquietudes.

¿Qué exigen los comerciantes y transportistas del Estado de México?

El principal motivo de la movilización fue para exigir a las autoridades del Estado una respuesta ante los diversos casos de violencia y corrupción que sufren los comerciantes y transportistas.