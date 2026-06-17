Alcaldesa de Cuauhtémoc es agredida por comerciantes de Sánchez Barrios en Zona Rosa

Enfriamiento Grupos de comerciantes que golpearon a Rojo de la Vega. (Alessandra Rojo de la Vega)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue agredida por grupos de comerciantes controlados por la diputada morenista Diana Sánchez Barrios, durante un operativo en la Zona Rosa de la colonia Juárez.

Rojo de la Vega denunció que alrededor de las 21:00 horas del 16 de julio, ejecutó un operativo de reordenamiento de comercio en vía pública en la calle Génova, donde, dijo, el ambulantaje tomó más del espacio permitido.

La edil relató que tras un minuto de haber estado en el sitio, el grupo de Sánchez Barrios la golpeó y a su personal con piedras, palos y armas punzocortantes. También, agentes de la Policía Auxiliar “Blindar Cuauhtémoc” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron agredidos.

Según las agresoras, son familias trabajadoras que tienen derecho a trabajar, sin embargo, sin posibilidad de diálogo violentaron a la alcaldesa, a los policías y a los funcionarios de la demarcación

Las violentadoras reclamaban que Rojo de la Vega no tenía permitido realizar ningún operativo de reordenamiento de comercio. Esas mujeres la golpearon y tiraron su teléfono celular.

Una vez que Rojo de la Vega intentó comunicarse con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que no obtuvo respuesta del jefe de la policía.

En un comunicado, la SSC calificó el incidente como una riña con comerciantes. Hecho por el cual fue detenido un hombre de 30 años de edad que será presentado ante el agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Además, informó la policía capitalina, cuatro policías auxiliares y dos de la SSC resultaron lesionados con heridas menores y que fueron atendidos en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.