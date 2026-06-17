Reparación de fuga dejará a vecinos de Tlalpan sin agua por 10 días; PAN demanda abasto

Las fugas de agua pueden ser reportadas al *426 para que sean atendidas a la brevedad.

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México exigió al Gobierno local girar instrucciones para que la Secretaría de Gestión Integral del Agua distribuya y garantice el vital líquido en 5 colonias debido al corte en el servicio para labores de reparación de una fuga.

Ello, luego de que se anunciará que será hasta el 26 de junio cuando se reestablezca el suministro del agua en las colonias Héroes de Padierna, Vistas del Pedregal, 2 de Octubre, Bosques del Pedregal, Lomas de Cuilotepec y Valle Verde.

Fue el diputado por Tlalpan, Andrés Sánchez Miranda, quien puso a disposición de las y los vecinos de Tlalpan sus redes sociales para ser un gestor de pipas y también para que denuncien los abusos o logares en los que no hay servicio de agua.

“Nosotros de manera inmediata haremos lo propio con las autoridades del Gobierno central y la Alcaldía Tlalpan, es nuestro deber como representantes populares. Le exigimos a Morena no lucrar con el servicio de agua como lo han venido haciendo”.

El panista señaló que la Ciudad de México y desde luego, Tlalpan, de manera histórica ha sido víctima del desabasto y no porque falte agua, sino por Gobiernos que no han visto por la infraestructura hídrica.

“Desde la bancada del PAN no le regatea a invertir en infraestructura para que llegue el agua a todos los rincones, sino también en el drenaje para que no haya más inundaciones ni colapsos viales como ha sucedido en varias partes de la zona sur como Periférico, Viaducto, Miramontes, Acoxpa o avenida Tlalpan por ejemplo”.

Andrés Sánchez Miranda, pidió también a sus vecinos, denunciar abusos de las brigadas o Servidores de la Nación que “cobran moche” por una pipa de agua, misma que es gratuita.

“También sabemos que hay distribuidoras particulares que hacen su agosto con esta situación y venden las pipas hasta en mil 700 pesos, eso no es justo y pedimos la intervención de la Profeco para sancionar”, lamentó.