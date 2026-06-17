Metrópoli

Quienes acudirán al partido entre Colombia y Uzbekistan deberán tomar previsiones ante posibles encharcamientos, tráfico intenso y retrasos en el transporte público

Alerta amarilla por lluvias en CDMX: Estas son las alcaldías con fuertes lluvias para este miércoles 17 de junio

Por Ana Paola Martínez Garrido
Alerta amarilla por lluvias y granizo en CDMX Estas son las alcaldías afectadas este 17 de junio. (Camila Ayala Benabib)

A través de un boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se informó la activación de la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo por la tarde y noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Para 12 de las 16 alcaldías de la capital se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo en gran parte de la ciudad durante este miércoles 17 de junio.

Alcaldías con alerta amarilla por lluvias y granizo hoy 02 de junio

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX

Ante el pronóstico de lluvias y posible caída de granizo en la Ciudad de México durante este 17 de junio, las autoridades capitalinas recomiendan a la población tomar precauciones y anticipar sus traslados, especialmente a quienes tienen previsto asistir al encuentro entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Debido a las condiciones meteorológicas, podrían registrarse encharcamientos, afectaciones viales y retrasos en distintos medios de transporte, por lo que se sugiere mantenerse atento a los reportes oficiales y considerar tiempos adicionales de traslado para evitar contratiempos.

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