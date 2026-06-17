Alerta amarilla por lluvias en CDMX: Estas son las alcaldías con fuertes lluvias para este miércoles 17 de junio

Alerta amarilla por lluvias y granizo en CDMX Estas son las alcaldías afectadas este 17 de junio. (Camila Ayala Benabib)

A través de un boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se informó la activación de la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo por la tarde y noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Para 12 de las 16 alcaldías de la capital se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo en gran parte de la ciudad durante este miércoles 17 de junio.

Alcaldías con alerta amarilla por lluvias y granizo hoy 02 de junio

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX

Ante el pronóstico de lluvias y posible caída de granizo en la Ciudad de México durante este 17 de junio, las autoridades capitalinas recomiendan a la población tomar precauciones y anticipar sus traslados, especialmente a quienes tienen previsto asistir al encuentro entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Debido a las condiciones meteorológicas, podrían registrarse encharcamientos, afectaciones viales y retrasos en distintos medios de transporte, por lo que se sugiere mantenerse atento a los reportes oficiales y considerar tiempos adicionales de traslado para evitar contratiempos.