Alerta amarilla por lluvias en CDMX: Estas son las alcaldías con fuertes lluvias para este miércoles 17 de junio

A través de un boletín emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se informó la activación de la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo por la tarde y noche en distintas alcaldías de la Ciudad de México.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde del miércoles 17/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta,… pic.twitter.com/r7Zy603ZJo— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 17, 2026
Para 12 de las 16 alcaldías de la capital se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, así como posible caída de granizo en gran parte de la ciudad durante este miércoles 17 de junio.
Alcaldías con alerta amarilla por lluvias y granizo hoy 02 de junio
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX
Ante el pronóstico de lluvias y posible caída de granizo en la Ciudad de México durante este 17 de junio, las autoridades capitalinas recomiendan a la población tomar precauciones y anticipar sus traslados, especialmente a quienes tienen previsto asistir al encuentro entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.
Debido a las condiciones meteorológicas, podrían registrarse encharcamientos, afectaciones viales y retrasos en distintos medios de transporte, por lo que se sugiere mantenerse atento a los reportes oficiales y considerar tiempos adicionales de traslado para evitar contratiempos.