Son muchos casos de despojo, el problema no se concentra en una zona de BJ: Luis Mendoza

Despojo Alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza. (Especial)

El delito de despojo no se concentra en algunas colonias, en múltiples puntos de la demarcación se ha registrado alguna denuncia, respondió el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, al cuestionamiento de Crónica respecto a que en zonas específicas de la demarcación creció la incidencia de este delito, cuando en años anteriores no se tenían registros de denuncias.

La alcaldía Benito Juárez pasó de acumular 111 denuncias por el delito de despojo de los años 2020 a 2024 a registrar 65 sólo en el 2025 y de enero a junio del 2026 ya se tenían 27 carpetas de investigación abiertas.

Crónica preguntó al edil la estrategia que mantienen para prevenir que ciertas colonias se conviertan en “focos rojos” de incidencia de despojo, dado que en 2025, se abrieron 10 carpetas de investigación por ese crimen en Narvarte — la de mayor incidencia en ese año en Benito Juárez — un año antes se reportaron tres.

En tanto que en Portales Sur se denunciaron seis inmuebles por ese delito en 2025, dos en 2024.

También, en Del Valle Centro y San Pedro de los Pinos se registraron cuatro denuncias en cada colonia en 2025, cuando un año antes sólo se abrieron dos en la primera y ninguna en la segunda localidad.

“No nada más son esos casos, puedo mencionar muchos más, no lo haré por obvias razones, pero desde la colonia Moderna, hasta San Pedro de los Pinos y del lado de Ermita hasta Atenor Salas, hay y ha habido algún tipo de denuncia”.

“Acompañar, asesorar, guiar, cuidar y prevenir, esa es la base con la cual estamos trabajando y sin duda eso nos ha dado resultados”, dijo el edil a Crónica.

Del mismo, modo, este periódico publicó que según vecinos, este crimen mantiene en una cifra negra, ya que múltiples propiedades invadidas fueron abandonadas por sus dueños originales o en otras situaciones, el poco temor de los despojadores a las autoridades hace que las víctimas sean presas del miedo y de las represalias que estos asaltantes realicen en su contra si los acusan.

Alertaron de la presencia de criminales que en pocas horas irrumpen propiedades, las remodelan y cambian chapas ha crecido en la zona, sin embargo, la mayoría no se atreve a denunciar debido a la impunidad y la debilidad de la Ley que, reprochan, les permite continuar con sus operaciones delictivas sin castigos severos.

“Invito a los vecinos a la campaña de difusión, donde viene un teléfono marcado, los pasos a seguir que la alcaldía aconseja, primero es asesorarse, actualizar sus documentos que tengan que ver con las escrituras o temas notariales, eso es una manera de prevenir y asegurar su patrimonio”, concluyó Mendoza.