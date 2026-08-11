Niega Luis Mendoza que BJ esté en primer lugar en despojo

Despojo Alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza. (Especial)

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, aclaró que la demarcación se mantiene en el quinto lugar en incidencia por el delito de despojo, contrario a lo expresado por el Gobierno capitalino, quien colocó a ese territorio en el segundo sitio con mayores carpetas de investigación por invasiones por cada 100 mil habitantes.

Detalló que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la alcaldía Iztapalapa registra 291 casos; Gustavo A. Madero 217; seguido de Cuauhtémoc con 205 carpetas de investigación; Coyoacán 138 y Benito Juárez 133 reportes.

En días recientes, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que la alcaldía Benito Juárez ocupa el segundo sitio con 133, con 434 mil 153 residentes y una tasa de 30.6 casos.

El edil mencionó que su Gobierno se mantiene en contacto con los vecinos víctimas de despojo, con reuniones constantes y con el programa “Blindar BJ 360°” para cuidar a los habitantes de grupos delictivos que invaden viviendas.

Además, dijo que en el caso de despojo en la Cerrada Matías Romero 18, la Policía Auxiliar de la alcaldía fue quien detuvo por primera vez a la presunta invasora Virginia “N”, para después trasladarla al Ministerio Público, donde posteriormente fue liberada.

Mendoza expresó que en Benito Juárez se dará acompañamiento total a quienes así lo requieran, porque, subrayó, el bienestar de las personas y la protección de su patrimonio es una prioridad de su administración.

“En Benito Juárez estamos para protegerlos, cobijarlos, cuidarlos, apoyarlos y acompañarlos para que sigamos manteniendo la calidad de vida que, aquí en Benito Juárez, es completamente diferente. Siempre me coordinaré con toda institución, con todo organismo que en mi responsabilidad como alcalde para el bienestar de todas y todos, no importando color partidista, mientras mi responsabilidad sea en beneficio de vecinas y vecinos, siempre estaré ahí ”, afirmó Luis Mendoza.

La demarcación lleva a cabo una campaña de prevención, vigilancia y acompañamiento para proteger el patrimonio de los benitojuarenses, dar certeza jurídica y tranquilidad a las familias.

“Cuando hablamos de despojo no nada más estamos hablando de inmuebles, tiene que ver con familias, con tranquilidad y seguridad, con el esfuerzo de toda una vida de muchas personas que se han dedicado a trabajar, a generar un patrimonio, a darle certeza a su familia, esa es la vecindad aquí en Benito Juárez. Por eso, hemos puesto todas las facultades de la alcaldía, hemos iniciado con una campaña de información para las vecinas y vecinos, donde estamos diciéndoles que se acerquen, que sepan que la alcaldía es de puertas abiertas”.

“No voy a convertir el dolor de una familia en espectáculo, no me gusta hacer ese tipo de cosas, me gusta trabajar y en los hechos que hemos tenido en esas circunstancias. Yo aquí recibo y atiendo siempre a los vecinos, no a gestores ni a coyotes, esa es nuestra filosofía, esa es la manera en la cual gobernamos. Esta es una agenda de trabajo, que es una gran diferencia en la cual deberíamos estar todos enfocados para poder trabajar día con día para resolver este y otros problemas que tiene la alcaldía y todo el país”, puntualizó Mendoza.

Enfatizó que con esta campaña la alcaldía no pretende sustituir facultades, si no que la intención es sumar esfuerzos con otras instancias y autoridades para resolver las diversas problemáticas derivadas de actos de despojo y generar un buen para la población.