Batalla por la Cuauhtémoc: ¿por qué hay disputa entre Rojo de la Vega y los comerciantes liderados por Sánchez Barrios?

Batalla por la Cuauhtémoc La alcaldía y los comerciantes sostienen un conflicto por el reacomodo de espacios. (Especial y Cuartoscuro)

La confrontación entre la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y grupos de comerciantes vinculados a la diputada local Diana Sánchez Barrios escaló esta semana luego de un operativo de reordenamiento en la Zona Rosa que terminó con agresiones, lesionados y acusaciones cruzadas.

El conflicto tiene como origen una disputa que se ha mantenido durante meses por el control y regulación del comercio en vía pública dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, una de las zonas con mayor actividad económica y turística de la Ciudad de México.

Desde el inicio de su administración, Rojo de la Vega ha impulsado acciones para retirar puestos que considera irregulares y recuperar espacios públicos, particularmente en corredores como Génova, Reforma y el Centro Histórico.

¿Qué pasó en la Zona Rosa y por qué Alessandra Rojo de la Vega acusa agresiones en su contra?

La noche del 16 de junio, la alcaldesa encabezó un operativo en la calle Génova, en la Zona Rosa, donde denunció que comerciantes ambulantes ocupaban más espacio del permitido.

De acuerdo con su versión, apenas unos minutos después de iniciar las labores fue agredida junto con integrantes de su equipo por un grupo de comerciantes relacionados con la organización encabezada por Sánchez Barrios.

Según el relato de la edil, los agresores utilizaron piedras, palos y objetos punzocortantes para atacar tanto a funcionarios de la alcaldía como a elementos de la Policía Auxiliar.

Además, afirmó que su teléfono celular fue derribado durante los hechos y que el grupo continuó persiguiendo a su equipo hasta las inmediaciones de instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Quiénes son los comerciantes de Sánchez Barrios?

El apellido Sánchez Barrios está ligado desde hace décadas a organizaciones de comerciantes ambulantes con presencia en el Centro Histórico y otras zonas de la capital.

Estas agrupaciones han mantenido una importante influencia política y social en la Ciudad de México, especialmente en temas relacionados con permisos, espacios de venta y regulación del comercio informal.

Los comerciantes que participaron en la protesta argumentaron que son familias que dependen de la actividad en la vía pública para obtener ingresos y sostuvieron que la alcaldía no tenía facultades para realizar el operativo en los términos planteados.

Desde su perspectiva, las acciones de reordenamiento afectan directamente su derecho al trabajo.

Rojo de la Vega se ha convertido en una de las principales figuras opositoras en la Ciudad de México, mientras que Sánchez Barrios forma parte de Morena y mantiene vínculos históricos con grupos de comerciantes organizados.

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el incidente fue catalogado como una riña con comerciantes.

La dependencia, asimismo, reportó la detención de un hombre de 30 años y confirmó que cuatro policías auxiliares y dos elementos de la corporación resultaron lesionados, aunque con heridas menores.

Entretanto, la alcaldesa exigió una investigación sobre las agresiones y criticó que no obtuvo respuesta inmediata del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho._Con información de la Jorge Aguilar y Aura Mejía.