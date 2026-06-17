Carrera del Día del Padre CDMX 2026: Ruta confirmada del Medio Maratón de este 21 de junio

Día del padre 2026 Corre medio maratón acompañado de tu papá este domingo. (Tomás Pérez de la Cruz @cuartoscuro)

El domingo se conmemora el Día del Padre. Celébralo en la edición XLIV de la carrera que conmemora el festivo. Mira cómo puedes participar.

¿Qué es la Carrera del Día del Padre CDMX?

El medio maratón tiene la intención de ser un momento de convivencia con nuestros padres a través de la actividad física. Las organizaciones Corredores del Bosque de Tlalpan (CBT) y Fhinix Sports, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, están a cargo del evento.

En total, el recorrido es de 21,097 metros (21 kilómetros) en una de las vías más importantes, al sur de la ciudad. El llamado para empezar el recorrido es sobre los carriles centrales de Periférico Sur, casi frente al Hotel Radisson Paraíso. El retorno será poco antes de la Glorieta de Vaqueritos. Hacia el final, el recorrido termina en la calle Zacateptl en Jardines de Pedregal.

¿Cuándo es la Carrera del Día del Padre CDMX y quiénes pueden participar?

El evento se realizará el domingo que caerá el Día del Padre, 21 de junio. La convocatoria está abierta para todos los que deseen asistir mientras sean mayores de 15 años.

La carrera es incluyente para personas con discapacidades visuales y físicas mientras vayan acompañadas.

¿Cómo me inscribo a la carrera del Día del Padre?

Es necesario llenar el registro en la página oficial del evento y cubrir la cuota de inscripción.

Tienes hasta el jueves 18 de junio a las 18:00 horas para realizar el proceso de inscripción o hasta agotar inscripciones. El viernes 19 y sábado 20 sólo será posible inscribirse en la entrega de kits del evento. La cuota de inscripción es de $1,050 pesos para miembros del CBT y $1,100 para el público general.

Para inscribirte, puedes hacerlo de las siguientes formas:

En Internet a través de los portales: www.carreradiadelpadre.com y www.fhinix.com. También puedes registrarte en los portales y realizar el pago en una tienda Oxxo .

a través de los portales: www.carreradiadelpadre.com y www.fhinix.com. También puedes registrarte en los portales y realizar el . A través de contacto directo con la Cabaña de Corredores del Bosque de Tlalpan.

con la Directamente en Metta Running House Polanco (Enrique Wallon 414, Polanco) o en Metta Running House Condesa (Av Mexico 99 – Local 1, Condesa)

La entrega del número oficial, chip y paquete de corredor, se realizará en el Estacionamiento del Bosque de Tlalpan ubicado en Camino a Santa Teresa s/n, Parques del Pedregal, Tlalpan, en los siguientes horarios:

Viernes 19 de Junio de 9:00 am a 5:00 pm

Sábado 20 de Junio de 8:00 am a 2:00 pm

Los organizadores recomiendan estacionarse en el centro comercial Perisur o Plaza Cuicuilco, o bien llegar en transporte colectivo (Línea 1 del Metrobús, estación Perisur) o bicicleta.