Comerciantes de PRODIANA lamentan ruptura del diálogo por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc y reiteran disposición a la conciliación

Comerciantes de PRODIANA

La Asociación de Comerciantes PRODIANA, ha dado su opinión acerca del operativo de reordenamiento de comercio informal que tuvo lugar el pasado 16 de junio en la calle Génova, en la Zona Rosa. De acuerdo a ellos, el conflicto se pudo haber evitado evitado si se recurría tanto al diálogo institucional como a la revisión de la documentación que previamente fue entregada a la Alcaldía Cuauhtémoc.

A lo largo de las semanas previas de los hechos, las y los comerciantes realizaron diferentes oficios dirigidos a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, con el fin de solicitar la revisión del historial documental que acredita los acuerdos, minutas y antecedentes de trabajo que por años han permitido el desarrollo de su actividad económica en la zona. Durante ese tiempo, igualmente entregaron formalmente la documentación correspondiente, en la que se incluyó a las minutas y a los antecedentes de diálogo que fueron sostenidos con distintas autoridades de gobierno, al igual que de la propia alcaldía.

Antes de los acontecimientos del 16 de junio, las y los comerciantes, incluso llegaron a difundir de manera pública un llamado al diálogo, en el que le solicitaban que se instalara una mesa de trabajo en la que se revisará la documentación entregada con el fin de construir acuerdos que permitieran atender cualquier diferencia por la vía institucional. Asimismo, pidieron que no se llevaran a cabo operativos en la zona.

Aún así, en vez de que se desarrollara la reunión de conciliación y de que se analizarán los documentos que fueron presentados, la alcaldía desplegó un operativo para retirar a comerciantes en un momento en el que contaban con una alta afluencia de visitantes y turistas en la zona con motivo de las actividades relacionadas con el partido de la Selección de Colombia.

Una vez que se hizo público que la alcaldesa acudiría acompañada de elementos de seguridad al lugar, una comisión de líderes de PRODIANA, pro su parte se presentó en la calle Génova. Sin embargo, por parte de la Alcaldía, las personas que asistieron no fueron los funcionarios para instalar el diálogo, en su lugar, acudieron elementos de seguridad, personal de la alcaldía y personal de seguridad privada que custodia a la alcaldesa. Todas estas personas agredieron física y verbalmente a los comerciantes, y la situación que generó tensión y derivó en un conato de confrontación.

Las y los comerciantes de PRODIANA lamentan profundamente estos hechos y consideran que la falta de mecanismos efectivos de diálogo contribuye a incrementar conflictos que podrían resolverse mediante la concertación y los acuerdos institucionales.

Al mismo tiempo, reconocen la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuya presencia contribuyó a evitar una escalada mayor del conflicto y a preservar la integridad de las personas presentes.