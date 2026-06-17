Cuestionan congruencia de dirigente sindical de Chapingo tras protesta por violencia de género (414795195017101)

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACh) realizó una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), donde denunció presuntos casos de acoso laboral y violencia de género que, de acuerdo con la organización, afectan a integrantes de su comunidad.

La movilización fue encabezada por Rodrigo Megchún Rivera, secretario general del STAUACh, quien participó en la exigencia de atención a las denuncias planteadas por el gremio académico.

Sin embargo, la presencia del dirigente sindical al frente de una protesta relacionada con violencia de género generó nuevamente cuestionamientos debido a señalamientos públicos realizados en su contra en 2021.

Publicaciones difundidas exponen que aquel año, una estudiante lo acusó públicamente de presuntos actos de violencia durante una relación personal. Según esos reportes, la joven presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes y señaló haber sido víctima de presuntas agresiones físicas y psicológicas.

Hasta el momento, la información disponible públicamente no permite conocer el desenlace jurídico de dicho caso ni la existencia de una resolución definitiva por parte de las autoridades competentes. La determinación de cualquier responsabilidad corresponde exclusivamente a las instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia.

Los antecedentes reabrieron el debate sobre la congruencia y los estándares éticos que distintos sectores consideran necesarios para quienes ocupan cargos de representación sindical, particularmente cuando encabezan causas relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

Por su parte, durante la protesta frente a la SADER, el STAUACh sostuvo sus demandas para que las autoridades atiendan los casos de presunto acoso laboral y violencia de género denunciados por integrantes de la comunidad universitaria.

El sindicato no informó durante la movilización sobre alguna relación entre las denuncias presentadas y los señalamientos realizados anteriormente contra su actual dirigente, por lo que ambos asuntos permanecen en ámbitos distintos: uno relacionado con las demandas laborales y de género planteadas por la organización sindical, y otro vinculado a acusaciones difundidas públicamente años atrás y cuyo estatus legal no ha sido aclarado de manera pública.

La protesta se desarrolló de manera pacífica frente a la dependencia federal.