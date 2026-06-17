Desmienten taxistas del AICM descuentos en tarifas

Taxistas autorizados del AICM. Foto: Cuartoscuro

Los permisionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) adscritos a las empresas Nueva Imagen, Porto Taxi y Sitio 300, informaron que cuentan con todas las autorizaciones necesarias para prestar el servicio en AICM y que su misión es brindar a los pasajeros una experiencia de viaje bajo condiciones de seguridad y criterios de calidad.

Aseguraron que no existe ningún trato con el Grupo Aeroportuario Marina (GAM), sino que su relación contractual es exclusivamente con Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En un comunicado, externaron que entre los diversos costos de operación que inciden en la determinación de las tarifas aplicables, destacan tres fundamentales: el costo de los combustibles, la remuneración a los operadores y la competencia desleal de transportistas ilegales.

De los conceptos de costo señalados, los dos primeros experimentan incrementos constantes y, el tercero, se encuentra fuera de control ante la pasividad y complicidad de las autoridades encargadas de su combate, sanción y erradicación.

“En consecuencia, aunque sea nuestro deseo, nos resulta imposible en tales circunstancias, establecer los descuentos directos a las tarifas aplicables al SERVICIO, como lo ha señalado el GAM. No obstante, si existen diversos beneficios en favor de los usuarios, pero estos dependen de cada agrupación.”

“Como resultado de los justificados reclamos que hemos hecho a AICM por el cobro de conceptos inexistentes en los contratos, éste aceptó eliminar el cobro por la expedición de los tarjetones de los operadores (identificación) y de los engomados para identificar las unidades vehiculares.

“Es decir, que el supuesto descuento que presume GAM en la realidad es la rectificación por cobros indebidos; actualmente estamos preparando las acciones legales necesarias para recuperar los cobros indebidos.”

La disminución en el pago de las contraprestaciones por el uso de espacios comerciales (rentas), en realidad obedece a la compensación que se ha hecho a todos los arrendatarios que se han visto afectados por los trabajos de remodelación del aeropuerto y además únicamente tiene efecto por un periodo de tres meses.

“Conforme a las normas vigentes, la SICT realiza la revisión de las condiciones físico mecánicas de las unidades vehiculares autorizadas, razón por la cual y con base en los reclamos que efectuamos a AICM, éste aceptó aplicar la exención del cobro de la revista vehicular, toda vez que dicho cobro no tiene fundamento legal y AICM no tiene ni la capacidad legal ni técnica para un proceso que resultaba redundante.”

En conclusión:

* Nuestras agrupaciones nunca participaron en los trabajos de coordinación que menciona GAM, con quién no tenemos relación contractual.

* Los descuentos que presume GAM, en realidad son rectificaciones por cobros indebidos y por procesos redundantes, así como la compensación temporal en las rentas por las afectaciones sufridas durante los trabajos de remodelación.

* No existe ningún escrito de parte de nuestras agrupaciones, en el sentido de aplicar descuentos directos a las tarifas aplicables al servicio, a cambio de la disminución en el cobro de determinados conceptos que según GAM, van de los $12.83 a $38.58 diarios; como referencia, AICM percibe de todos los permisionarios, únicamente por concepto de derecho de acceso, un aproximado de $150,000.00 diarios.

Quisiéramos estar en condiciones operativas y económicas tales, que nos permitieran ofrecer nuestro servicio con tarifas más atractivas en favor de los usuarios, pero desafortunadamente, en la actualidad, el costo de los combustibles, la remuneración a los operadores y la competencia desleal de transportistas ilegales no lo permite.

“El estado de coordinación, eficiencia, eficacia y estabilidad que pretende mostrar GAM es inexistente y la realidad es mucho más cruda, por lo que desconocemos la intención del comunicado emitido”, concluyeron los permisionarios.