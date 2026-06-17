Edomex rehabilita planteles de Nextlalpan, Zumpango y Apaxco

Escuela Edomex

Con gira “SECTI en tu Comunidad”, el secretario Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, dio a conocer la inversión superior a 83 millones de pesos, un total de 23 mil 099 estudiantes de 86 escuelas de educación básica y media superior de los municipios de Nextlalpan, Zumpango y Apaxco fueron beneficiados con obras de infraestructura educativa, equipamiento, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial.

Durante su estancia en la Escuela Primaria “Felipe Sánchez Solís”, en Nextlalpan, Hernández Espejel develó los glifos de los barrios originarios y del mural dedicado al promotor cultural mexiquense del siglo XIX, cuyo nombre lleva dicha institución. También entregó equipos de cómputo a estudiantes como herramientas de aprendizaje.

Posteriormente, en la Escuela Primaria “Lic. Adolfo López Mateos”, el titular de la SECTI entregó obras y mobiliario escolar con una inversión de 23.52 millones de pesos para beneficiar a 7 mil 434 estudiantes de 26 escuelas. Detalló que las acciones incluyeron mantenimiento general, sustitución de un aula y de un módulo sanitario, para dar cumplimiento a compromisos establecidos previamente con la comunidad educativa y atender las afectaciones ocasionadas por un socavón registrado en el plantel.

La Crónica de Hoy 2026