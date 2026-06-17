Formalizan donación de 22 hectáreas para regularizar predios en Tlalpan; beneficiará a más de mil 700 familias

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Alcaldía Tlalpan y el Gobierno de la Ciudad de México formalizaron la donación de 22 hectáreas de terreno que permitirán avanzar en la regularización de predios ubicados en las colonias Fresno, Roca de Cristal, Cantera 42 y Bosques de Tepeximilpa, en beneficio de más de mil 700 familias.

La firma de los convenios de donación se realizó este martes con la participación del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama; la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio; y representantes de distintas dependencias capitalinas involucradas en el proceso.

La donación comprende cerca de 220 mil metros cuadrados que anteriormente formaban parte del patrimonio inmobiliario del ISSSTE. Con esta transferencia, el Gobierno de la Ciudad de México podrá continuar los procedimientos administrativos y jurídicos necesarios para la regularización territorial y la posterior escrituración de los predios.

Formalizan donación de 22 hectáreas para regularizar predios en Tlalpan; beneficiará a más de mil 700 familias

Las autoridades señalaron que la medida busca atender una demanda de larga data de habitantes de estas colonias, cuyos asentamientos comenzaron a consolidarse desde la década de 1990 y que durante años han buscado obtener certeza jurídica sobre sus viviendas.

Gaby Osorio destacó que la formalización de la donación es resultado de un proceso de coordinación entre distintas instancias gubernamentales y de la participación de las comunidades involucradas. Indicó que en los últimos meses se realizaron reuniones de trabajo para concretar el acuerdo y avanzar en la transferencia de los terrenos.

La alcaldesa afirmó que el siguiente paso será desarrollar los procedimientos que permitan a las familias obtener la documentación correspondiente de sus propiedades y consolidar legalmente su patrimonio.

Por su parte, Martí Batres explicó que la donación corresponde a los polígonos B y C de los terrenos ubicados en las colonias Bosques de Tepeximilpa, Fresno, Cantera 42 y Roca de Cristal. Señaló que la superficie transferida equivale a 22 hectáreas y permitirá avanzar en la regularización de miles de habitantes de la zona.

El titular del ISSSTE señaló que la regularización de la tierra contribuye al fortalecimiento del patrimonio familiar y facilita la incorporación de servicios y obras de infraestructura en las comunidades beneficiadas.

Representantes vecinales de las colonias involucradas recordaron que la demanda de regularización se ha mantenido durante más de dos décadas. Habitantes de Roca de Cristal señalaron que numerosas familias adquirieron los terrenos hace más de 30 años sin contar con documentación que acreditara formalmente la propiedad.

En tanto, representantes de Bosques de Tepeximilpa estimaron que el proceso podría beneficiar a cerca de mil 700 lotes y alrededor de dos mil 500 familias que habitan la zona.

La directora general de Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, Irma Lara López, explicó que la firma de los convenios constituye el primer paso para desarrollar los procedimientos técnicos, administrativos y jurídicos que culminarán con la regularización de los predios y la emisión de escrituras.

Consultorio del ISSSTE para trabajadores de Tlalpan

Como parte de la misma jornada, las autoridades inauguraron un nuevo consultorio del ISSSTE en instalaciones de la Alcaldía Tlalpan, destinado a brindar atención médica a trabajadores de la demarcación.

La alcaldesa informó que el espacio fue rehabilitado para mejorar las condiciones de atención y responder a solicitudes planteadas por el personal de la alcaldía. Asimismo, adelantó que se buscará complementar los servicios con la instalación de una tienda SuperISSSTE.

Martí Batres señaló que la apertura de consultorios, clínicas y unidades médicas forma parte de la estrategia institucional para ampliar y fortalecer la atención a los derechohabientes del ISSSTE en distintas regiones del país.

Tras el corte de listón inaugural, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones médicas, las cuales comenzarán a operar para atender a trabajadores de la Alcaldía Tlalpan como parte de las acciones orientadas a fortalecer los servicios de salud y bienestar laboral.