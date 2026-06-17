Grupo Tláloc atiende 99 encharcamientos en 27 municipios de Edomex

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), a través del Grupo Tláloc y personal operativo brindó atención a población ante contingencias por lluvias. Actualmente actuaron en 37 eventos de precipitación registrados, que generaron 99 encharcamientos en 27 municipios.

Las brigadas especializadas atendieron situaciones en Atlacomulco, Ecatepec, Acolman, Tenancingo, La Paz, Coacalco, Tultitlán, Metepec, Valle de Chalco, Chalco, Tenango del Valle, Jocotitlán, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtlahuaca, San Antonio la Isla, Calimaya, Chapultepec, Cuautitlán México, Chiautla, Tezoyuca, San Mateo Atenco, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

Por consiguiente, la CAEM reveló que se registraron afectaciones al interior de siete viviendas ubicadas en los municipios de Chalco, Atlacomulco y Huixquilucan, que impactaron a 28 habitantes, quienes recibieron atención y acompañamiento por parte de las autoridades correspondientes.

De igual manera, la comisión realizó labores de extracción de agua, lavado y desinfección de cuatro cisternas de agua potable en el municipio de Huixquilucan, con el propósito de proteger la salud de las familias afectadas y garantizar condiciones seguras para el almacenamiento y consumo del agua.

La CAEM informó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y una vigilancia constante de la infraestructura hidráulica estatal, en coordinación con las autoridades municipales, con el fin de responder de manera inmediata y eficaz ante cualquier contingencia derivada de las precipitaciones.

La Crónica de Hoy 2026