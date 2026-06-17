Llama Congreso CDMX a las 16 alcaldías a promover obras del Mundial; oposición señala despilfarro

Oposición señala que la Calzada Flotante fue inaugurada sin estar concluida

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta, tras un largo debate, para que los 66 diputados que lo integran, así como las 16 alcaldías, promuevan las obras y proyectos impulsados por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con motivo del Mundial.

Al respecto, la oposición afirmó que se trata de una medida absurda, debido a que muchas de las obras no están concluidas, como las del Metro, o como la de la Calzada Flotante, que se inundó tras su inauguración; además, señalaron problemas estructurales que persisten pese a la llegada de los turistas, como las inundaciones en la zona sur de la capital.

Fue el diputado Paulo García, vocero de Morena, promovente del punto de acuerdo, quien explicó que la propuesta tiene el objetivo de fortalecer la comunicación con la ciudadanía sobre las acciones de infraestructura, movilidad, seguridad, servicios públicos y recuperación de espacios urbanos implementadas por el Gobierno capitalino para recibir el Mundial.

Sostuvo que al ser la Ciudad de México es una de las sedes del Mundial, es importante que la población conozca los proyectos que actualmente se desarrollan y los beneficios permanentes que dejarán para la capital del país.

“Las obras realizadas en el marco del Mundial no son para los turistas. Son infraestructura que mejora la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de quienes viven todos los días en la Ciudad de México”, aseveró.

Destacó que, de acuerdo con información de la Plataforma de Transparencia de las Obras del Mundial FIFA 2026, la cartera de proyectos contempla 54 acciones estratégicas, con una inversión superior a los 16 mil 679 millones de pesos, enfocadas principalmente en movilidad e infraestructura urbana.

El morenista señaló que entre las obras más relevantes destacan la repavimentación de vialidades; el fortalecimiento del Tren Ligero; mejoras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro; nuevos corredores de Trolebús.

Así como la modernización de Centros de Transferencia Modal (CETRAM); señalización vial, y proyectos para mejorar la conectividad hacia el sur de la ciudad.

Paulo argumentó que, aunque el Gobierno capitalino ha difundido información sobre estos proyectos a través de sus plataformas oficiales, es indispensable que las alcaldías también informen a sus habitantes acerca de las obras y proyectos impulsados con motivo de la competencia mundialista.

Reconoció que las obras de gran magnitud suelen generar afectaciones temporales a la movilidad y diversas inquietudes entre la población, por lo que una estrategia de comunicación más amplia permitiría informar sobre los avances, beneficios, rutas alternas y mecanismos de atención ciudadana.

“La gran mayoría de obras no tienen que ver con una remodelación estética, sino con obras profundas en materia de movilidad, infraestructura urbana y obra pública”, insistió.

Señalan despilfarro de más de 27 mdp

La diputada panista Daniela Álvarez consideró que se trata de una propuesta “ridícula”, aunque aseguró estar parcialmente a favor, “porque es bueno hablar del despilfarro de más de 27 mil millones de pesos”.

Destacó que es bueno que la gente sepa cómo se gastó el dinero en estaciones del Metro como la de Hidalgo, cuya remodelación costó más de 12 millones de pesos por poner candelabros que no sirven en absolutamente para la movilidad.

“Me parece importante también que señalemos que se compraron más vagones del Tren Ligero, pero no se hicieron las adecuaciones pertinentes y por eso a la gente la tienen que bajar y tiene que caminar entre vías, porque este Gobierno no ha hecho nada absolutamente bien. Es un Gobierno de improvisaciones, es un gobierno de negligencia, es un gobierno de corrupción”, afirmó.

Y aseguró que es una vergüenza que quieran presumir una obra inconclusa, ya que hay estaciones del Metro que siguen cerradas.

La diputada del PRI, Tania Larios, coincidió con la panista en que persisten problemas como inundaciones al sur de la ciudad en plena justa deportiva y precisó que Morena dice que hay “obras magnas” para simular que sí hubo una inversión millonaria.

“Yo sólo creo que hay obras en su imaginación, porque en la realidad en la ciudad aparte de que iniciaron 5 minutos antes de la inauguración del Mundial, no hay realmente una obra entregada que podamos nosotros atestiguar y corroborar para esa cantidad indiscriminada, multimillonaria, de miles de millones de pesos.

Y comentó que se puede atestiguar que “sí hay despilfarro, corrupción, muchos cuestionamientos y críticas sobre esos contratos y esas asignaciones directas a empresas consentidas y a proveedores consentidos del Gobierno de la Ciudad de México y que es en una opacidad total”, afirmó.

Tras la discusión, la propuesta fue aprobada por las y los legisladores de Morena y aliados.