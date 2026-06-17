Metro CDMX: estas son todas las estaciones cerradas de la línea 2 y 3 este 17 de junio

El Metro CDMX mantiene cerradas varias estaciones de las líneas 2 y 3 este 17 de junio debido a la presencia de manifestantes Consulta cuáles son las estaciones afectadas y las alternativas para llegar al Centro Histórico. (Camila Ayala Benabib)

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro deberán anticipar sus traslados este miercoles 17 de junio, debido a que varias estaciones de las líneas 2 y 3 continúan sin servicio por la presencia de manifestantes en el exterior.

#MetroAlMomento



Debido a la presencia de manifestantes al exterior, se actualiza el estado del servicio de los cierres temporales:



Línea 3: Hidalgo



Línea 2: Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez y Chabacano.



Alternativa para llegar al Centro Histórico,… pic.twitter.com/R56ZMkcYjr — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 17, 2026

Según informaron el director general del Metro, Adrián Rubalcava, y las cuentas oficiales del STC, la mayor parte de las afectaciones se concentra en la Línea 2, donde varias estaciones permanecerán cerradas de manera temporal hasta que existan condiciones para restablecer el servicio.

¿Qué estaciones de la Línea 2 y 3 están cerradas?

Las autoridades informaron que las siguientes estaciones de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso:

Bellas Artes

Allende

Zócalo/Tenochtitlan

Pino Suárez

Chabacano

El acceso, salida y transbordo de usuarios se encuentra suspendido en estos puntos mientras continúen las movilizaciones al exterior.

En la Línea 3 también se reportó el cierre temporal de la estación Hidalgo.

Les informo que, debido a la presencia de manifestantes al exterior, las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2 permanecen cerradas temporalmente.



Personal del @MetroCDMX se mantiene atento para restablecer el acceso en cuanto las condiciones lo permitan. Les recomiendo… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 17, 2026

Según Adrián Rubalcava, esta estación se sumó a las restricciones implementadas previamente en la Línea 2 debido a la presencia de manifestantes.

Alternativas para llegar al Centro Histórico

Ante los cierres, el Metro recomendó a los usuarios utilizar la estación San Juan de Letrán, de la Línea 8, como una alternativa para llegar a la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Asimismo, pidió anticipar los traslados y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier cambio en el estado del servicio.