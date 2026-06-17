Primer mes de lluvias genera casi un centenar de encharcamientos en el Estado de México

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informó que, durante el primer mes de la temporada de lluvias, fueron atendidos 99 encharcamientos en 27 municipios de la entidad, como resultado de 37 eventos de precipitación registrados desde el inicio del periodo pluvial.

Las labores fueron realizadas por brigadas del Grupo Tláloc y personal operativo especializado, quienes intervinieron en distintos puntos afectados por las lluvias para reducir riesgos a la población y restablecer las condiciones de movilidad y seguridad.

Los municipios donde se registraron incidencias fueron Atlacomulco, Ecatepec, Acolman, Tenancingo, La Paz, Coacalco, Tultitlán, Metepec, Valle de Chalco, Chalco, Tenango del Valle, Jocotitlán, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtlahuaca, San Antonio la Isla, Calimaya, Chapultepec, Cuautitlán México, Chiautla, Tezoyuca, San Mateo Atenco, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla.

La CAEM detalló que las lluvias provocaron afectaciones al interior de siete viviendas ubicadas en los municipios de Chalco, Atlacomulco y Huixquilucan. En estos casos, 28 personas resultaron impactadas por las inundaciones y recibieron atención por parte de las autoridades correspondientes.

Como parte de las acciones de respuesta, personal de la dependencia llevó a cabo trabajos de extracción de agua, así como el lavado y desinfección de cuatro cisternas de agua potable en Huixquilucan. Estas labores tuvieron como objetivo prevenir riesgos sanitarios y garantizar condiciones adecuadas para el almacenamiento y consumo del agua.

La comisión también reportó apoyo preventivo y operativo en tres hospitales e instituciones localizados en Atlacomulco, Cuautitlán México y Tultitlán, con el fin de evitar afectaciones a la prestación de servicios esenciales durante los eventos de lluvia.

La dependencia estatal señaló que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de la infraestructura hidráulica en coordinación con autoridades municipales, para responder de manera inmediata ante posibles contingencias derivadas de las precipitaciones.

Asimismo, reiteró que las acciones preventivas y de atención emergente forman parte de la estrategia para disminuir riesgos durante la temporada de lluvias y proteger a la población mexiquense.

Finalmente, la CAEM hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en calles, alcantarillas, coladeras y cuerpos de agua, al advertir que la acumulación de residuos puede obstruir los sistemas de drenaje y aumentar el riesgo de encharcamientos e inundaciones en distintas zonas del Estado de México.