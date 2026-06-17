SEP y Segob dialogarán con integrantes de la CNTE

CNTE

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado dio a conocer las decisión de las federales de volver a reunirse con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con el fin de concretar compromisos para que miles de niñas y niños puedan cerrar el ciclo escolar satisfactoriamente.

Como respuesta a la convocatoria, los miembros de la Comisión Única Negociadora de la Coordinadora accedieron a presentarse a la reapertura del diálogo en las instalaciones de la Segob.

Este anuncio se da luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum, asegurará en repetitivas ocasiones durante esta semana que las dependencias federales ya no entablarían diálogo con los maestros disidentes y que ese trabajo correspondería a comisiones de trabajo estatales.

Ante estos anunciamientos, la CNTE, que se niega a dejar apagar su lucha, anunciaron su intención de llegar al Estadio CDMX este miércoles, día en el que se enfrentan Colombia contra Uzbekistan.