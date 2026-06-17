Suma IECM observación ciudadana para fortalecer procesos participativos

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó sobre las acciones de colaboración realizadas con la organización civil Accountability Lab México (AccLab), encaminadas al fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en la capital del país.

La colaboración surgió tras el acompañamiento que AccLab brindó a la comunidad de Yuguelito, en la alcaldía Iztapalapa, durante el proceso de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.

A partir de esa experiencia, representantes de la organización sostuvieron reuniones de trabajo con integrantes de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación del IECM para compartir observaciones y propuestas de mejora sobre los instrumentos de democracia participativa.

Como resultado de estos intercambios, Accountability Lab México elaboró un diagnóstico territorial con recomendaciones que sirvieron como insumo para el diseño del taller de capacitación dirigido a integrantes de los órganos dictaminadores de las alcaldías, realizado en febrero de 2026.

El objetivo fue contribuir a la emisión de dictámenes con criterios más homogéneos y profesionalizados en toda la Ciudad de México.

El IECM señaló que diversas observaciones formuladas por la organización fueron consideradas en la elaboración de los Criterios orientadores para el funcionamiento de los Órganos Dictaminadores, aprobados por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación.

Como parte de las acciones conjuntas, Accountability Lab México se incorporó a la Red de Observación Electoral de Participación Ciudadana del IECM y obtuvo su acreditación como organización observadora para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO).

La organización participó también en actividades de observación de sesiones de dictaminación, acciones de capacitación y jornadas informativas comunitarias. Además, impulsó una campaña en redes sociales para promover la participación ciudadana y difundir información sobre las distintas etapas de ambos ejercicios participativos.

En la comunidad de Yuguelito, representantes de AccLab realizaron actividades de acompañamiento comunitario para informar a la población sobre plazos, requisitos y procedimientos relacionados con la Consulta de Presupuesto Participativo y la elección de COPACO.

El IECM indicó que, entre enero y mayo de 2026, personal del instituto y representantes de la organización sostuvieron diversas reuniones de seguimiento para intercambiar experiencias, evaluar las actividades desarrolladas e identificar áreas de oportunidad que permitan fortalecer los canales de comunicación y colaboración institucional en materia de participación ciudadana.