Tráfico en Tlalpan rumbo al Estadio Ciudad de México por el Uzbekistán vs Colombia HOY 17 de junio: cierres, accesos y las rutas para no quedar atrapado

La tarde de este miércoles 17 de junio se espera una fuerte afluencia vehicular sobre Calzada de Tlalpan, especialmente con dirección al Estadio Ciudad de México. Además del movimiento típico de mitad de semana, se espera un operativo especial del Mundial 2026, concentraciones y restricciones de acceso, por lo que la zona sur de la capital estará operando bajo una tensión por tránsito distinta.

Desde horas antes del partido programado para esta noche, autoridades capitalinas activaron medidas especiales para controlar el flujo de personas y vehículos en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

¿Cómo va el tráfico en Tlalpan hoy 17 de junio?

Si tu ruta incluye Calzada de Tlalpan, Taxqueña, Coapa o los alrededores del estadio, la recomendación es salir con mucho más tiempo del habitual.

El tránsito comenzó a endurecerse desde la mañana y, conforme avance la tarde, podría complicarse aún más la circulación, ya que, para el encuentro de hoy, no fue autorizado ningún tipo de home office ni cierre escolar.

¿Qué calles tienen cierres y restricciones rumbo al Estadio Ciudad de México?

El dispositivo de movilidad contempla controles alrededor del estadio mediante el esquema conocido como “Última Milla”.

Este perímetro restringe el ingreso vehicular y concentra el acceso únicamente a ciertos perfiles autorizados.

Las zonas con mayores afectaciones incluyen:

Calzada de Tlalpan

Avenida Acoxpa

Circuito Azteca

Periférico Sur

Avenida del Imán

Entorno de Gran Sur

Calles internas de Santa Úrsula

En algunos puntos habrá reducción de carriles y filtros de revisión.

¿Quién sí puede transitar por el perímetro del estadio?

El acceso está considerado para:

Personas con boleto para el partido

Residentes acreditados

Vehículos autorizados

Servicios de emergencia

Operación logística del evento

Eso significa que intentar cruzar la zona “solo de paso” probablemente termine en más tiempo perdido y tengas que rodear el área.

Rutas alternas para evitar el caos en Tlalpan

Para quienes solo necesitan atravesar el sur de la ciudad y no van al estadio, estas avenidas son las mejores opciones: