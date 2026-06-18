19 de junio; último día para inscribirse al concurso de cortometraje en Huixquilucan

Juventud en Corto 2026

El Gobierno del Municipio de Huixquilucan, ha recordado, por medio de sus redes sociales, que el 19 de junio es el último día para que las y los interesados se puedan inscribir en el concurso de cortometraje que busca promover y difundir la historia, tradiciones, patrimonio e identidad de la entidad.

El evento está dirigido a residentes de Naucalpan de Juárez de entre 16 y 29 años. La participación, por su parte, puede ser individual o hasta en equipo conformados por tres integrantes; sin embargo por persona sólo se puede entregar un cortometraje. Además tienen que ser trabajos completamente originales e inéditos; no se van a aceptar obras que ya hay sido premiadas en algún otro concurso.

Asimismo, los participantes mayores de edad tienen que entregar una copia de su acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Por su parte, los menores de edad deben de ser acompañado por su padre, madre o tutor legal y entregar copias de la identificación oficial del padre, madre o tutor legal, su acta de nacimiento, CURP, identificación escolar del menor y comprobante de domicilio no mayor a tres mes.

En cuanto a la temática, los proyectos audiovisuales tienen que obligatoriamente abordar alguno de los siguientes temas:

.Historia de Naucalpan.

.Patrimonio cultural e histórico.

.Tradiciones y costumbres.

.Personajes históricos relevantes.

.Transformación urbana y social del municipio.

.Identidad juvenil naucalpense.

Es importante señalar que las y los participantes pueden abordar más de un tema en la misma producción.

Entre los requisitos de los cortometrajes también se encuentra que cumplan con una duración que dure al menos 15 minutos, y cómo máximo 25. El formato de entrega tiene que ser en un archivo digital en MP4 y con la calidad mínima en una resolución HD 1280 x 720. Si el proyecto no viene en idioma español, se deberán incluir los subtítulos en español.

Para poder mandar los cortometrajes es al correo electrónico:belem.hernandez@naucalpan.gob.mx, u otra opción es presentarlos en memoria USB en las oficinas Instituto de las Juventudes Naucalpenses, que se encuentra en Palacio Municipal, Anexo A, segundo piso.

Los datos que deberán de acompañar la entrega son: Concurso Municipal de Cortometraje 2026 como el asunto, y en el adjunto, nombre completo del participante y la edad.

Como parte de la organización del evento, el comité organizador puede llegar a solicitar información adicional con el fin de verificar la originalidad del material presentado.

El jurado va a estar integrado por especialistas en áreas relacionadas con la producción audiovisual, cultura, comunicación y arte. Los criterios de evaluación que sigan serán:

.Investigación y rigor histórico: 20%

.Originalidad y creatividad: 30%

.Calidad narrativa y audiovisual: 25%

.Impacto social y cultural: 25%

Los tres proyectos que obtengan la calificaciones más altas serán los ganadores. Al primer lugar se le entregará un premio de $8,000.00 MXN, al segundo lugar; $5,000.00 MXN y al tercer lugar: $3,000.00 MXN.