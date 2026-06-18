“Preparativos para lluvias fueron insuficientes”, señala PAN tras inundaciones

El sur de la CDMX ha sido de las zonas más afectadas

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, en voz de la diputada Liz Salgado, afirmó que las lluvias registradas en lo que va de junio han confirmado que las inversiones, obras y acciones preventivas anunciadas por el Gobierno local no han sido suficientes para reducir las afectaciones que enfrentan miles de capitalinos.

Además comentó que el reto que enfrenta la Ciudad de México en materia de drenaje, manejo de aguas pluviales e infraestructura hidráulica requiere una visión de largo plazo mucho más ambiciosa.

La legisladora señaló que, a pesar de las inversiones anunciadas de más de 3 mil millones de pesos para atender inundaciones y fortalecer la infraestructura de drenaje, las primeras lluvias de la temporada han vuelto a exhibir problemas recurrentes que afectan año con año a la capital.

Por lo anterior, afirmó que la inversión en la rehabilitación de la infraestructura de drenaje profundo no está alcanzando niveles óptimos.

Recordó que el presupuesto destinado en el programa “Infraestructura de Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento” para los años 2025 y 2026 únicamente tuvo un incremento de 17 millones de pesos, pasando de mil 904 a mil 921 millones, a pesar de todas las carencias que se hicieron evidentes con los 6 meses de inundaciones que en 2025 padecimos la Capital.

“Las lluvias apenas comienzan y ya hemos visto inundaciones, vialidades colapsadas, vehículos atrapados en bajo puentes, caída de árboles, socavones y deslaves en laderas, así como afectaciones al transporte público y problemas de movilidad en distintos puntos de la ciudad. Eso nos obliga a preguntarnos si las acciones implementadas realmente están respondiendo a la magnitud del problema”, afirmó.

Además señaló que en lo que va de junio la capital ha tenido que activar una Alerta Púrpura, cuatro Alertas Rojas, dieciséis Alertas Naranjas y veintiocho Alertas Amarillas, reflejo de una temporada particularmente intensa que ya estaba prevista por autoridades y especialistas.

“Los capitalinos no evalúan los operativos por los comunicados que se emiten antes de las lluvias. Los evalúan cuando empieza a llover. Y lo que estamos viendo es que siguen apareciendo muchos de los mismos problemas que hemos enfrentado durante años”, señaló.

Liz Salgado aseguró que las afectaciones no sorprenden, ya que desde el año pasado su bancada solicitó información de acciones que se realizarían para enfrentar la temporada de lluvias.

Pide transparentar inversiones

La también presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso local, consideró que resulta indispensable transparentar los resultados concretos de las inversiones realizadas, informar qué obras se concluyeron, qué puntos críticos fueron intervenidos y cuáles son los indicadores que permiten evaluar su efectividad.

Y reiteró que se debe avanzar hacia una estrategia integral que incluya mantenimiento permanente del drenaje, modernización de la infraestructura hidráulica, recuperación de capacidad de absorción del suelo, captación de agua de lluvia y acciones de adaptación frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

“El problema ya no es solamente cómo reaccionamos cuando llueve. El problema es cómo nos preparamos para una ciudad que enfrenta lluvias cada vez más intensas y fenómenos meteorológicos cada vez más complejos”, explicó.

Finalmente, Liz Salgado sostuvo que la temporada de lluvias apenas comienza y que las autoridades deben aprovechar las primeras semanas para corregir deficiencias operativas, reforzar la coordinación institucional y revisar los esquemas de prevención y atención de emergencias.

“El horizonte ya no es el Mundial, como lo era hace un año. Se trata de garantizar que la ciudad podrá hacer frente en el futuro a las lluvias. Cada alerta meteorológica es una prueba para la infraestructura de la ciudad. Lo preocupante es que las primeras pruebas del año muestran que seguimos enfrentando muchos de los mismos problemas de siempre. La Ciudad de México necesita más prevención, más infraestructura y mejores resultados”, concluyó.