Maestros de la CNTE se retiran de Reforma tras bloqueo a sedes de Afores

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumplió 18 días de huelga nacional y analiza en asamblea los resultados de la más reciente mesa de diálogo con autoridades federales. (Mario Jasso)

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyeron una nueva jornada de movilizaciones en Paseo de la Reforma, donde realizaron bloqueos frente a diversas sedes de administradoras de fondos para el retiro (Afores) para reiterar su demanda principal: la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Tras varias horas de protesta, los contingentes comenzaron a retirarse de la zona mientras la dirigencia magisterial se preparaba para reanudar su Asamblea Nacional Representativa, en la que analizarían los resultados de la quinta ronda de negociaciones sostenida con funcionarios federales.

Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, señaló que el movimiento suma 18 días de huelga nacional y que, pese a los encuentros realizados con representantes del Gobierno federal, las propuestas presentadas hasta ahora no responden a la demanda central del magisterio disidente.

El dirigente explicó que durante la reunión celebrada el martes con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, las autoridades reiteraron que no consideran viable abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 debido al impacto financiero que tendría para las finanzas públicas.

La reforma de 2007 modificó el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, sustituyendo en gran medida el esquema solidario por cuentas individuales administradas por Afores. Desde el inicio de las movilizaciones, la CNTE ha sostenido que este modelo limita el acceso a jubilaciones dignas y ha exigido regresar a un sistema basado en pensiones financiadas por el Estado.

Por su parte, el Gobierno federal ha planteado alternativas como el fortalecimiento de PensionISSSTE y otros mecanismos para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores, aunque ha descartado revertir completamente la reforma debido al elevado costo presupuestal que implicaría.

Otro de los temas que aún genera diferencias entre ambas partes es el futuro de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). La SEP ha propuesto sustituir este mecanismo mediante una consulta nacional realizada escuela por escuela, pero representantes de la CNTE consideran que ese proceso podría prolongarse durante años sin resolver de fondo los problemas relacionados con la asignación de plazas, promociones y cambios de adscripción.

Cabe recordar que, durante las últimas semanas, los docentes han realizado bloqueos en distintos puntos de la capital y han anunciado acciones en zonas estratégicas, incluyendo áreas cercanas al Estadio Azteca y principales vías de acceso de la Ciudad de México.

La CNTE también ha denunciado presuntos actos de hostigamiento contra algunos de sus contingentes durante las movilizaciones recientes, particularmente contra integrantes de la Sección 14 de Guerrero que participaron en las protestas realizadas en las inmediaciones del estadio capitalino.

En el caso de Chiapas, González informó que continúa pendiente la instalación de mesas tripartitas de negociación. Aunque autoridades federales propusieron que dichas reuniones se realicen en la Ciudad de México, la representación sindical ha solicitado que se desarrollen en territorio chiapaneco, por lo que permanece a la espera de una respuesta oficial para definir fechas y condiciones de trabajo.