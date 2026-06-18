Metrópoli

Protección Civil llama a la población a anticipar traslados y mantenerse atenta a los reportes ante la posibilidad de lluvias intensas

Alerta amarilla por lluvias en toda la CDMX: las 16 alcaldías en riesgo de aguaceros y granizo este 18 de junio

Por Ana Paola Martínez Garrido
La CDMX activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo este 18 de junio. Conoce las recomendaciones de Protección Civil y las posibles afectaciones.
Pronostico para la tarde noche del 18 de junio Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes y granizo en toda la CDMX. (Gabriela Pérez Montiel)

A través de un boletín, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó la activación de la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este 18 de junio en toda la capital.

Para este jueves se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros en toda la Ciudad de México, así como posible caída de granizo.

Recomendaciones por parte del Gobierno de la CDMX

Ante el pronóstico, las autoridades capitalinas recomendaron a la población tomar precauciones durante sus traslados y actividades al aire libre. Entre las principales medidas se encuentra el uso de paraguas e impermeable, así como mantener limpias las coladeras cercanas a viviendas y negocios para evitar que la basura obstruya el flujo del agua y provoque encharcamientos.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por calles inundadas o con acumulaciones de agua, ya que estas pueden ocultar coladeras abiertas o baches.

En el caso de los automovilistas, se recomienda conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y permanecer atentos a los reportes oficiales sobre afectaciones viales derivadas de las condiciones meteorológicas.

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