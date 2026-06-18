Ecatepec reúne la riqueza cultural del centro del país en el Festival Turístico Nacional 2026

Festival Turístico Nacional 2026: Tierra de Encuentro y Raíces

Con la participación de más de 200 artesanos, productores y expositores de distintas regiones del país, este jueves inició la Feria Nacional Turística 2026 “Tierra de Encuentro y Raíces”, un evento que busca impulsar el turismo, promover las tradiciones regionales y fortalecer la economía local.

La feria se lleva a cabo del 18 al 21 de junio en la explanada municipal de Ecatepec, con entrada gratuita para todas las familias. Durante cuatro días, visitantes podrán disfrutar de una amplia muestra de gastronomía, artesanías, productos tradicionales, música y expresiones culturales provenientes de Hidalgo, Michoacán y diversos municipios del Estado de México.

La inauguración estuvo encabezada por autoridades municipales, quienes destacaron que el encuentro busca consolidar a Ecatepec como un espacio de promoción cultural y turística, además de generar oportunidades de comercialización para artesanos y productores de distintas regiones.

Entre los estados invitados se encuentran Hidalgo y Michoacán, mientras que por el Estado de México participan municipios como Chimalhuacán, Coatepec Harinas, Teotihuacán, Tenancingo, Texcoco, Papalotla y el propio Ecatepec.

Los asistentes podrán recorrer más de 200 stands donde encontrarán una gran variedad de productos regionales, desde carnes típicas como barbacoa y jabalí, hasta piezas elaboradas en obsidiana, barro, textiles, bordados y artículos artesanales representativos de cada comunidad.

Festival Turístico Nacional 2026: Tierra de Encuentro y Raíces

Uno de los principales atractivos será la oferta gastronómica de Hidalgo, reconocida por sus platillos tradicionales, así como las distintas ramas artesanales de Michoacán y las piezas de obsidiana elaboradas por artesanos de la región de Teotihuacán.

Además de la exposición y venta de productos, la feria contempla presentaciones de música en vivo, ballet folclórico, danzas tradicionales y actividades culturales que buscan acercar a los visitantes a la riqueza histórica y turística de las regiones participantes.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de eventos fortalecen la identidad cultural, fomentan el consumo local y generan un espacio para que pequeños productores y artesanos amplíen la difusión de su trabajo ante visitantes provenientes de diferentes entidades del país.

La Feria Nacional Turística 2026 “Tierra de Encuentro y Raíces” permanecerá abierta hasta el próximo domingo 21 de junio en la explanada municipal de Ecatepec.