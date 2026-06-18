Fan Fest CDMX: FIFA nombra al Pato Merlín embajador oficial

Pato Merlín recibe homenaje de la FIFA y se convierte en ícono del Mundial 2026.

El fenómeno viral que conquistó a miles de aficionados durante el Mundial 2026 alcanzó un nuevo nivel. La FIFA reconoció al famoso Pato Merlín como embajador oficial del Fan Fest que se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México, convirtiéndolo en un ícono mundialista en territorio mexicano.

La noticia fue confirmada por Karla Gómez, dueña del ave, quien afirmó que ella y su hijo tuvieron una reunión con representantes del organismo rector del futbol mundial, donde además recibieron un emotivo homenaje para Merlín.

Todos amamos a Merlín, hasta la FIFA 🦆



El famoso pato mexicano recibió un homenaje de parte de la FIFA y por ello hoy será el invitado de lujo en el Fan Fest del Zócalo 🇲🇽🥹



Checa lo que nos dijo su mamá.



📹 @aracelmargmail1 pic.twitter.com/OtEmUnphAH — Ovaciones (@ovaciones) June 18, 2026

“Sí nos reunimos con la FIFA y la verdad lo único que hicieron fue tratarnos muy amables. Le hicieron un pasillo de homenaje a Merlín, fue algo muy emotivo”, relató Karla durante una entrevista.

La propietaria explicó que inicialmente desconocía el motivo del encuentro y que fue su hijo quien le ayudó a comprender el significado del reconocimiento.

“Yo no sabía de qué se trataba hasta que mi hijo me explicó. Cuando supe que era un homenaje casi me pongo a llorar, porque le hicieron un reconocimiento a Merlín sin el ser jugador”, comentó.

Merlín estará en el Fan Fest del Zócalo durante México vs Corea del Sur

Además del homenaje, la FIFA extendió una invitación especial para que el popular pato participe como embajador durante las actividades del Fan Fest en el Zócalo capitalino, coincidiendo con el encuentro entre México y Corea del Sur.

“Tenemos una invitación para el Fan Fest este jueves. Estaremos como embajadores y vamos a estar en la terraza viendo el juego”, agregó Karla.

De las redes sociales al reconocimiento de la FIFA

Merlín se convirtió en una sensación durante la Copa del Mundo gracias a los videos que mostraban sus recorridos entre aficionados mexicanos en distintos puntos de la capital, especialmente en Paseo de la Reforma. Su carisma y cercanía con los seguidores del Tri hicieron que rápidamente acumulara millones de reproducciones en redes sociales.

¡Hoy TODOS #SomosMéxico y vamos juntos! 🙌🏻



Desde la grada, desde casa o desde donde estés, tu apoyo es Incondicional y Merlín lo sabe. 🦆🇲🇽



¡Pintemos Guadalajara 💚🤍❤️! pic.twitter.com/uezsRrUkoD — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 18, 2026

Ahora, con el nombramiento como embajador oficial del FIFA Fan Fest en la Ciudad de México, el Pato Merlín suma un nuevo capítulo a una historia que lo ha convertido en uno de los personajes más queridos de la Copa del Mundo 2026.